Je jednodávková a má poraziť pandémiu. Aké sú výhody a nevýhody vakcíny Johnson & Johnson?

Aj keď medzinárodného farmaceutického giganta Johnson & Johnson vnímame na Slovensku najmä ako výrobcu detskej kozmetiky, v USA je dobre známou liekovou firmou. Aj ona sa pustila do boja proti pandémii koronavírusu a jej vakcínu teraz schválila Európska lieková agentúra, čo znamená, že ju môžeme používať na boj proti pandémii.

Miliarda dávok

Vakcína od Johnson & Johnson je už schválená v USA. Keďže ide o veľkého výrobcu, netají sa veľkými plánmi. Do konca roka chce vyrobiť až miliardu dávok, čím pokryje potreby USA a značne pomôže v boji proti pandémii na celom svete. Masívny objem vyrobených dávok vakcíny tak môže udeliť pandémii zásadnú ranu.

Pre Európsku úniu výrobca sľúbil až 55 miliónov dávok v priebehu druhého štvrťroka a do konca roka až 200 miliónov dávok. To by mohlo znamenať, že už s existujúcimi vakcínami, by mohla byť do konca roka zaočkovaná celá Európska únia. Je to ale iba za predpokladu, že sa sľubované dodávky aj zrealizujú.

Podobná AstraZenece či Sputniku

Dizajn vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen vyvinutej spoločnosťou Janssen-Cilag International N.V. patriacou pod Johnson & Johnson je všeobecne známy a overený. Ide o vektorovú vakcínu, teda podobnú ako je oxfordská vakcína AstraZeneca či ruský Sputnik V. Využíva modifikovaný adenovírus, vďaka ktorému sa do buniek dostane informácia na tvorbu povrchového proteínu koronavírusu.

Adenovírus sa nemôže replikovať v ľudských bunkách a takisto nemôže spôsobiť ochorenie COVID-19, keďže vírus neobsahuje. Johnson & Johnson má pritom s vektorovými vakcínami už skúsenosť, napríklad pri tvorbe vakcíny proti ebole.

Táto vakcína je odlišná od vakcín Pfizer/BioNTech či Moderna, ktoré využívajú technológiu mRNA. Vakcíne od Pfizeru sme sa venovali už v samostatnom článku.

Ako vakcína funguje

Ako informuje ŠÚKL, vakcínu COVID-19 Vaccine Janssen tvorí modifikovaný adenovírus, ktorý obsahuje gén na tvorbu spike proteínu. Samotný adenovírus sa nemôže množiť ani spôsobiť ochorenie.

Po očkovaní sa gén na tvorbu spike proteínu dostane do buniek ľudského tela a ľudský organizmus si po očkovaní spike proteín sám vytvorí. Ľudský imunitný systém rozpozná tento proteín ako cudzí a spustí obrannú reakciu – začne tvoriť protilátky a T-bunky.

Ak sa následne ľudský organizmus stretne s koronavírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém ho rozpozná a dokáže voči nemu bojovať: protilátky a T-bunky vírus zabijú, zabránia jeho vstupu do ľudských buniek a zničia infikované bunky, a tak ochránia organizmus pred rozvojom ochorenia COVID-19. Spike proteín je pritom len malou časťou vírusu a nie je schopný vyvolať infekciu COVID-19.

Čo obsahuje?

Základnou zložkou vakcíny Janssen je rekombinovaný adenovírus, do ktorého je vložená genetická informácia SARS-CoV-2.

Podľa FDA, vakcína Janssen – jedna dávka o množstve 0,5 ml obsahuje: Rekombinantný a replikačne nekompetentný vektorový adenovírus Ad26 upravený na kódovanie proteínu SARS-COV-2. Ďalšie zložky sú: monohydrát kyseliny citrónovej, trisodný dihydrát citrátu, etanol, 2-hydroxypropyl-p-cyklodextrín (HBCD), polysorbát 80, chloridy sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.

Jedna výhoda za druhou

Vakcína od Johnson & Johnson má viacero výhod. Tak, ako aj pri ostatných schválených vakcínach, je to to, že je účinná proti priebehom COVID-19. Podľa stránky Vaxinátor je vakcína definovaná ako prevencia pred stredne závažným a závažným priebehom COVID-19. Vakcína bola pri testovaní efektívna na 72 % v USA, 66 % v Latinskej Amerike (vrátane Brazílie) a na 57 % v Južnej Afrike.

Efektivita vakcíny časom narastá. Mesiac po očkovaní chránila na 85 % pred závažným ochorením a takmer stopercentne po 49 dňoch. To tvrdí aj agentúra SITA, ktorá píše o vysokej účinnosti aj v krajinách ako Juhoafrická republika, kde sa vyskytli nové varianty vírusu.

Ďalšou mimoriadne významnou výhodou je, že ako prvá schválená vakcína proti COVID-19 je jednodávková. To je nesporná výhoda vo všetkých smeroch.

Nie je potrebné zabezpečovať zvýšenú logistiku a dodané vakcíny deliť dvomi. Netreba vyžadovať od ľudí, aby sa dostali na preočkovanie, pričom existuje významné riziko, že sa nedostavia. Udávaná plná imunita by mala byť rovnako ako pri iných vakcínach po dvoch týždňoch od podanej dávky.

Na rozdiel od mRNA vakcín, je výhoda aj v skladovaní v chladničke. Vakcíny od firiem Pfizer či Moderna potrebujú nízke mínusové teploty, čo je náročné na prepravu a logistiku. Skladovanie v chladničke pri tejto vakcíne po dobu niekoľkých mesiacov je tiež významná výhoda.

Vakcína bola testovaná na použitie od 18 rokov a vyššie a mala by byť tak vhodná aj pre starších ľudí.

Určite je vakcína zaujímavá aj svojou cenou. Tá by mala stáť v USA deväť dolárov, čo je v prepočte približne 7,5 eura.

Nevýhody

V prvom rade treba poznamenať, že výhody vakcíny od Johnson & Johnson ďaleko prevyšujú jej nevýhody. Aj pri tejto vakcíne sa dajú očakávať prípadné vedľajšie účinky. Tie však nie sú ničím výnimočným a vyskytujú sa aj pri ostatných už schválených vakcínach. Ide o bolesť, opuch či začervenanie v mieste vpichu, bolesť hlavy, únava, bolesť svalov, nevoľnosť či horúčka.

Ďalšou teoretickou nevýhodou môže byť to, že vakcína nemusí byť taká účinná ako schválené mRNA vakcíny. Stránka Vaxinátor poznamenáva, že spoločnosť Johnson & Johnson vakcínu definovala ako prevenciu pred stredne závažným a závažným priebehom COVID-19. Iné firmy, ako napríklad Pfizer alebo Moderna, definovali efektivitu na základe objavenia sa akýchkoľvek symptómov COVID-19.

Ničiteľ pandémie?

Johnson & Johnson je významným vstupom do boja proti pandémii COVID-19. Dokáže produkovať veľké množstvo vakcín, ktoré efektívne bojujú proti ochoreniu. Spolu s už schválenými vakcínami sa vytvára základ toho, aby bola pandémia porazená. Veľkým prínosom však je, že je iba jednodávková, čo výrazne urýchľuje všetky procesy spojené s vakcináciou a skracuje čas trvania pandémie.