Stále viac ľudí dostáva vakcínu proti novému koronavírusu a riziko, že by ochoreli, alebo by mali ťažký priebeh ochorenia, sa výrazne znižuje. Preto americké Centrum pre prevenciu chorôb (CDC) vydalo inštrukcie či návod, čo smú a nesmú plne zaočkovaní ľudia vykonávať.

Niečo podobné pravdepodobne čoskoro bude aj u nás, keďže počet ľudí, ktorí dostali už druhú dávku vakcíny každým dňom narastá, v súčasnosti je to takmer 200-tisíc ľudí.

Samozrejme, pokyny, ktoré zverejnilo americké CDC, a na ktoré sa pozrel portál Business Insider, u nás neplatia, no je možné, že niečo v podobnom duchu čaká zaočkovaných ľudí aj u nás.

Bez rúšok či odstupu

“Vydané odporúčania sú len prvým krokom,” povedala riaditeľka CDC Rochelle Walensky na brífingu v Bielom dome. Vydané pokyny hovoria o tom, že plne zaočkovaní ľudia môžu navštevovať iných plne zaočkovaných a byť spolu bez rúšok v interiéri, a to bez akéhokoľvek odstupu či fyzického dištancovania.

Walensky ale dodala, že aby v prítomnosti iných ľudí stále nosili dobre nasadené a upevnené rúško. Odporúčania CDC takisto hovoria, že plne zaočkovaní sú tí, ktorí dostali druhú dávku od Pfizeru alebo Moderny a prešli už dva týždne od jej podania, respektíve dostali dávku od Johnson & Johnson a prešli dva týždne od jej podania.

Najväčšími výhodami podľa CDC sú, že plne zaočkovaní ľudia v interiéri môžu byť s ostatnými plne zaočkovanými bez obmedzení. Plne zaočkovaní môžu byť aj s neočkovanými z jednej domácnosti, a to bez rúšok či dištancovania, ak neočkovaní nejavia príznaky ochorenia.

Očkovaní ľudia sa tiež nemusia testovať či byť v karanténe po strete s pozitívnou osobou za predpokladu, že očkovaný človek sa nezačne javiť ako chorý.

Dodržiavanie pôvodných nariadení

Inak CDC odporúča dodržiavať všetky ostatné nariadenia aj očkovaným ľudom. Takisto by sa mali testovať, ak u seba spozorujú príznaky COVID-19. Je síce nepravdepodobné, že by ho mohli dostať, no isté riziko tu je aj po očkovaní.

Aj v USA sa prioritne očkujú starší ľudia, čo znamená, že sa môžu teraz stretnúť so svojimi vnukmi či vnučkami. CDC uvádza, že nie je žiadny problém pri kontakte, ak nikto nejaví príznaky ochorenia.

CDC ale upozorňuje, že ak sa stretne plne zaočkovaná osoba s nezaočkovanou domácnosťou a bude sa k ním chcieť pridať ďalšia nezaočkovaná domácnosť, takéto stretnutie by malo prebehnúť iba v exteriéri s odstupom a s nasadenými rúškami pre riziko prenosu ochorenia medzi dvomi neočkovanými domácnosťami.

Plne zaočkovaní sa môžu stretávať na večierkoch, no nemala by sa tam nachádzať viac ako jedna domácnosť, ktorá je neočkovaná.

Obmedzenia v cestovaní

S cestovaním je to ale stále po starom a CDC pre Američanov zatiaľ neaktualizovala cestovné pokyny pre plne očkovaných. Dúfajú, že čoskoro to bude možné, no zatiaľ je veľké riziko prenosov na letiskách a dochádza tam k veľkému miešaniu ľudí, čo by mohlo byť problémom.

U nás stále po starom

Je treba mať na pamäti, že na Slovensku sa zatiaľ nič nemení. Aj plne zaočkovaní ľudia tak stále musia dodržiavať opatrenia stanovené Ministerstvom zdravotníctva.