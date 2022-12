Je ako „Baba Vanga“. Medvedev zverejnil svoje šialené predpovede na rok 2023, spomína aj Slovensko

Dmitrij Medvedev zverejnil svoje predpovede na rok 2023. Kým od vrcholného politika by sme mohli čakať predpovede, ktoré sú ako-tak postavené na reálnych základoch, tu to skôr vyzerá, že Medvedev sa rozhodol ísť štýlom bulharskej veštkyne Baby Vangy, ktorej výmysly neustále kolujú bulvárom a človek nevie, či sa má z nich smiať, alebo plakať.

Podľa Medvedevových predpovedí, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Twitter, sa Veľká Británia vráti do Európskej únie, píše vo svojom článku portál Echo24. Následne na to by však skolabovalo euro, ktoré by potom prestalo byť európskou menou.

Ceny ropy podľa neho vystúpia na 150 dolárov za barel (v súčasnosti 85 dolárov za ropu brent) a ceny plynu na viac ako 5 000 dolárov za tisíc metrov kubických (v súčasnosti 180 dolárov). Mimochodom, cena plynu posledné týždne klesá.

Kým tieto predpovede sú už samé o sebe dosť nereálne, najmä čo sa týka vstupu Veľkej Británie do EÚ a kolapsu eura, či prehnanej cene za plyn, ďalšie jeho úvahy by sme mohli prirovnať k výmyslom bulharskej veštkyne Baby Vangy.

Podľa Medvedeva totižto Poľsko s Maďarskom obsadia západné časti Ukrajiny. Na Ukrajine pritom Rusko vedie inváziu aj v týchto častiach, nehovoriac o tom, že Poľsko a Maďarsko sú členskými krajinami NATO.

V strednej Európe by podľa Medvedeva mala vzniknúť „Štvrtá ríša“ (narážka na nacistickú Tretiu ríšu). Tá by sa mala skladať z Nemecka a okolitých štátov, medzi nimi aj Poľska, Česka či Slovenska. Potom bude Štvrtá ríša bojovať proti Francúzsku (opäť sú všetky tieto krajiny členmi NATO). Takisto sa nedozvedáme, prečo by vôbec k vojne malo dôjsť.

1. Oil price will rise to $150 a barrel, and gas price will top $5.000 per 1.000 cubic meters

2. The UK will rejoin the EU

3. The EU will collapse after the UK’s return; Euro will drop out of use as the former EU currency

