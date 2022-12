Ruský veliteľ bije vojakov tyčou a vyhráža sa zastrelením. Dôvodom bolo, že zachraňovali ranených

Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré len dokazujú, aká primitívna dokáže byť ruská, respektíve proruská armáda v samozvaných separatistických republikách na východe Ukrajiny. Video ukazuje, ako veliteľ jednotky bije svojich mužov za to, že pomohli raneným spolubojovníkom a tým pádom sa nezúčastňovali boja.

„Kvôli vám tu mám dvoch mŕtvych a šiestich ranených,“ kričí na vojakov. Tí sa totiž vydali na evakuáciu dvoch ranených vojakov. Veliteľovi vadí, že ich išlo až desať a nemohli tak bojovať. Český portál Echo24, ktorý správu opisuje, uvádza, že video pravdepodobne pochádza z doby krátko pred Štedrým dňom.

Veliteľ na vojakov kričí, tí sa snažia obhajovať, že plnili iba rozkaz veliteľa roty. To ale neobstojí a začne ich biť palicou, najprv po nohách, potom aj na ďalších častiach tela, napokon aj po hlave a tvári. Ešte na začiatku povie inému vojakovi, ktorý na nich mieri útočnou puškou, že ak sa niekto pohne, nech ho zastrelí.

„Prečo ste sem k*rva prišli? Považujete sa za mužov?“ kričí na vojakov, ktorí sa snažia rukami brániť pred bitkou.

A video emerged that appears to be showing „L/DPR“ commander beating soldiers who evacuated two wounded as a group of 10 people, instead of taking a position as they were meant to. (shared by @DefMon3) pic.twitter.com/y0NTIRC5Z7

— Dmitri (@wartranslated) December 25, 2022