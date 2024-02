Jarné prázdniny sú konečne tu: Tieto kraje si ich užijú ako prvé, pozrite si prehľad

Školákom v troch krajoch, konkrétne Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom, sa začínajú jarné prázdniny. Termín prázdnin pre tieto kraje je od 19. do 23. februára.

Do školy sa vrátia v pondelok 26. februára, kedy sa začnú prázdniny ich rovesníkom v Košickom a Prešovskom kraji. Žiactvo z východného Slovenska si bude jarné prázdniny užívať do 1. marca, návrat do školských lavíc ho čaká v pondelok 4. marca.

Ako poslední budú mať v aktuálnom školskom roku prázdniny školáci v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. Ich jarné prázdniny potrvajú od 4. do 8. marca. Vyučovanie sa pre nich opäť začne v pondelok 11. marca 2024.