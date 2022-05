Japonskí vedci prichádzajú so šokujúcimi zisteniami: Mačky majú schopnosť, o ktorej doteraz netušili

Mnohí ľudia majú radšej psy ako mačky. Jedným z dôvodom je ich nezávislosť a to, že v drvivej väčšine prípadov si robia, čo chcú, málokedy reagujú na svoje meno alebo počúvnu nejaký pokyn. Japonským vedcom sa však podarilo zistiť, že mačky dokážu rozoznať nielen svoje vlastné meno, ale aj mená ďalších mačiek.

Mačky počúvajú naše konverzácie

Občas sa môže zdať, že mačky žijú vo svete, kde je človek ich podriadeným služobníkom. V posledných rokoch sa však vedcom podarilo zistiť, že štvornohí miláčikovia sa na svojich majiteľov viažu oveľa viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, píše portál Science Alert. Ak odídeme z miestnosti, sledujú, kde sa práve nachádzame, vždy chcú mať o všetkom prehľad.

Ako informuje japonská štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports, inteligencia mačiek siaha ďalej, ako by ste si možno mysleli. Ukázalo sa totiž, že dokážu rozpoznať nielen svoje vlastné meno, ale aj mená ďalších mačiek, ktoré poznajú. Odborníci sa dokonca domnievajú, že dokážu rozoznať aj mená ľudí, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.

Vzhľadom na to, že pes si dokáže zapamätať názvy desiatok, ba dokonca stoviek rôznych predmetov, nemalo by nás až tak prekvapovať, že mačky majú podobnú schopnosť. Je však zvláštne pomyslieť na to, že mačky nás po celý čas počúvajú a dokonca si dokážu zapamätať podstatné informácie, napríklad mená.

Dokážu toho viac, ako by ste si mysleli

V rámci štúdie vedci skúmali mačky žijúce v mačacích kaviarňach, kde interagujú s ľuďmi a s ďalšími zvieratami, ale aj mačky žijúce v domácnostiach. Počas experimentu im ukazovali fotografie mačiek (tzv. modelové mačky), s ktorými žijú v jednej domácnosti resp. v kaviarni. Počas ukazovania fotografie zároveň mačka počula hlas z nahrávky, jej majiteľ nahlas vyslovoval buď meno modelovej mačky na fotografii, alebo meno neznámej mačky.

Ak bola na obrázku známa modelová mačka, no bolo vyslovované neznáme meno, mačka, ktorá bola súčasťou experimentu, sa na obrázok dívala dlhšie. Vedci sa nazdávajú, že to tak bolo preto, lebo ju zmiatla nezhoda v mene a v obrázku. U mačiek žijúcich v kaviarni podobný jav pozorovaný nebol. Zrejme preto, lebo ak žije viacero mačiek v kaviarni, nie sú si také blízke, ako napríklad 2 či 3 mačky žijúce v spoločnej domácnosti.

Spolupráca s nimi nie je jednoduchá

Zdá sa teda, že len mačky žijúce v spoločnej domácnosti očakávajú pri zhliadnutí obrázka špecifický zvuk, teda meno modelovej mačky. Vedci sa nazdávajú, že mačky sa učia mená pozorovaním tretej strany, teda človeka. V kaviarni sa zas vystrieda množstvo cudzincov, takúto príležitosť teda nemajú.

Následne vedci experiment zopakovali, tentoraz však s fotografiou človeka. Situácia sa opakovala, opäť dlhšie hľadeli na fotografiu vtedy, ak pri nej bolo vyslovené nesprávne meno. Aj keď ale vedci tvrdia, že ide o prvý dôkaz, že si mačky pamätajú mená, upozorňujú, že to bola len malá štúdia, ktorej sa zúčastnilo len niekoľko desiatok domácich miláčikov.

Okrem toho, stále ostáva množstvo nezodpovedaných otázok týkajúcich sa sociálneho učenia mačiek. Aby toho nebolo málo, štúdium mačiek môže byť poriadne komplikované. Napríklad, jedna z účastníčok experimentu splnila len prvú časť. Potom ušla z miestnosti a vedci ju už nedokázali prinútiť k spolupráci.