Japoncom hrozí, že v roku 2531 budú mať všetci rovnaké priezvisko. Môže za to jedna bizarná vec

Aj keď na Slovensku sú najbežnejšie priezviská Horváth, Tóth, Varga alebo Kováč, nehrozí nám, že o niekoľko storočí budeme (teda naši potomkovia budú) nositeľmi jedného z týchto mien. Avšak v takom Japonsku to isté nie je a ukazuje sa, že ak sa súčasné podmienky nezmenia, v roku 2531 budú môcť ľudia svojho japonského kolegu či známeho pokojne osloviť „pán, resp. pani Sato“.

Všade bude Sato

Ako píše web The Guardian, v Japonsku sa budú v roku 2531 volať všetci občania Sato. Tvrdí to nová štúdia publikovaná 20. marca, počítajúca s predpokladaným zachovaním zákona z 19. storočia, v ktorom stojí, že manželia musia mať rovnaké priezvisko, pričom až v 95 % žena prijíma priezvisko muža. Hlavný autor štúdie Hiroši Jošida (teda nie Sato, ako by sme si mohli myslieť), je profesorom na ekonomickej univerzite v japonskom Tohoku a tvrdí, že tak to vychádza z jeho výpočtov.

Už teraz je „Sato“ najčastejším priezviskom v Japonsku a podľa prieskumu ho nesie 1,5 % populácie krajiny vychádzajúceho slnka. Neznie to síce, že je to veľa, no Jošida si všimol trend, keď medzi rokmi 2022 až 2023 sa počet ľudí s týmto priezviskom zvýšil 1,0083-krát. Keď s týmito číslami pracoval a pomery by ostali nezmenené, tak v roku 2466 bude mať polovica Japonska priezvisko Sato a v spomínanom roku 2531 to bude 100 % populácie.

Ochrana mien

Jošida spolu s projektom Think Name Project a ďalšími organizáciami chcú, aby sa zákon zmenil a umožnil párom ponechať si ich pôvodné priezvisko. V takom prípade by v roku 2531 nieslo priezvisko Sato „iba“ 7,98 % obyvateľov Japonska. Cieľom je, aby mená ako sú Suzuki (2. najbežnejšie), ale aj ďalšie ako Tanaka (5. najbežnejšie), Jamamoto (7. najbežnejšie) nezanikli.

Autor štúdie Jošida (mimochodom, 11. najbežnejšie) uvádza, že ak by sa zákon nezmenil, priezviská by sa stali vlastne zbytočné a ľudia by sa museli oslovovať krstnými menami, či dokonca by si museli priraďovať čísla, čím by utrpela napríklad aj osobná identita.