Jakub Jablonský vyšiel s pravdou von a priznal, že sa mu v herectve vždy nedarilo. Všetko rozhodol jeden podpis

Zatiaľ čo dnes sa nemôže sťažovať na nedostatok práce a váži si každý voľný čas, kedysi to tak ani zďaleka nebolo. Má za sebou náročné obdobie, kedy si myslel, že herectvo zavesí na klinec. Nijaké spolupráce ani projekty mu spôsobili frustráciu, no nenechal sa úplne vykoľajiť. Preto si zarábal rôznymi spôsobmi. Jeho brigády však mali ďaleko od herectva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jakub Jablonský, ktorý je známy z úspešnej ságy Dunaj, k vašim službám, odmalička pôsobil v detskom súbore. Preto neskôr v živote riešil dilemu, čomu sa venovať. Nakoniec to bolo jednoznačné, ako povedal v rozhovore s herečkou Zuzanou Vačkovou v jej podcaste Zvedavá Zuza. „Mal som doma dva papiere. Jeden bol angažmán do Sľuku a druhý Vysoká škola múzických umení. Bolo to len o jednom podpise,“ uviedol mladý herec. Ako sám priznal, nakoniec išiel na to pragmatickejšie, keďže tanec by nemohol robiť celý svoj život.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa vennastudio (@venna.studio)

Musel sa rozhodnúť

A tak dal prednosť herectvu, čo mu prišlo ako riešenie, ktoré ho lepšie uživí. Ako sa hovorí, človek mieni, pán Boh mení. Hoci posledné dva roky má Jakub veľmi intenzívne, čo sa týka práce, predtým si privyrábal kadečím. Ocitol sa totiž v období, kedy sa mu vôbec nedarilo. „Robil som rôzne veci od kuriéra po nočného strážnika,“ povedal, pričom si veľmi pochvaľoval prácu kuriéra, ktorá spočíva v tom, že čím rýchlejšie človek rozvezie balíky, tým skôr má voľno. Zaplatené dostane za celý deň.

Ako si zarábal?