Jacinda Ardern: Zvládla pandémiu, označuje sa za feministku a kľúčom jej úspechu je empatia. Takto má vyzerať líder krajiny

40-ročná Jacinda Ardern sa narodila do mormónskej novozélandskej rodiny. Sama seba považuje za agnostičku, z cirkvi vystúpila a ako 17-ročná vstúpila do Novozélandskej strany práce, neskôr sa stala jej poslankyňou. Funkcie premiérky sa ujala pred tromi rokmi.

Od svojho nástupu do funkcie premiérky v roku 2017 bojovala proti sexizmu a bola jednou z prvých pracujúcich matiek vo vrcholovej politike, píše Bussines Insider. Ľudia si ju vážia najmä kvôli jej prístupu, ktorý je súcitný a veľmi odvážny. Nebojí sa prejaviť empatiu a ako líderka strany si získala väčšinu obyvateľstva Nového Zélandu.

Prieskum Newshub ju zaradil medzi najpopulárnejších lídrov tohto storočia. Novému Zélandu sa podarilo dvakrát poraziť pandémiu koronavírusu, pred týždňom vyšli správy, že v nemocnici nemajú jediného pacienta. Jacinda Ardern rovnako podporuje pracujúce matky, zvládla úlohu premiérky počas tragického teroristického útoku v Christchurch a rovnako sa zaujíma aj o práva LGBTI komunity.

Ako Nový Zéland zvládol pandémiu

Už na začiatku prvej vlny spustili rozsiahle testovanie a vyhľadávanie kontaktov. Štatistiky ale hovorili jasne: ak nechcú mať tisícky nakazených, musia zaviesť prísne opatrenia. Krajina uzavrela pláže, sprísnili sa aj také banálne činnosti ako jazda na bicykli. Hneď po zavedení prísnych pravidiel začali počty nových prípadov klesať a dnes sú na tom zrejme ako jedna z mála krajín naozaj dobre.

Ardern minulý týždeň sprísnila obmedzenia a všetci občania Nového Zélandu, ktorí prichádzajú zo zahraničia, musia byť dva týždne v určenom karanténnom zariadení, teda nie v domácej izolácii.

Napriek tomu, že opatrenia premiérky zo začiatku neboli veľmi populárne, ukázali sa ako účinné. To jej popularitu zvýšilo, keďže boli ľudia správne informovaní a každý vedel, ako sa v danej situácii správať. Ardern v tej dobe rovnako hovorila o 4-dňovom pracovnom týždni, zamestnávateľom tak chcela pomôcť riešiť problémy rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Novozélandské ministerstvo zdravotníctva 13. októbra vyhlásilo, že v krajine bolo v daný deň celkovo 39 aktívnych prípadov, pričom za posledných 24 hodín sa z koronavírusu vyliečilo 6 ľudí. Žiaden z aktívnych prípadov si nevyžaduje hospitalizáciu, čo znamená, že v novozélandských nemocniciach sa nenachádza žiaden pacient trpiaci koronavírusom.

Zriekla sa platu, zaujíma sa o životné prostredie

Novozélandská premiérka a členovia jej vlády sa od 15. apríla na 6 mesiacov zriekli 20 % svojho platu a teraz v tom zrejme budú pokračovať. Dôvodom bola celosvetová pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej mnohí obyvatelia ostrova zostali bez práce alebo sú závislí od mzdových dotácií. Dodala, že zníženie platov neovplyvní vládnu fiškálnu politiku, ale je “prejavom vodcovstva”, ktoré prevzal jej kabinet.

Ardern ešte pred voľbami avizovala, že jej strana sa bude usilovať o postupné vyraďovanie plastov na jedno použitie do roku 2025 a taktiež zakáže slamky, plastové príbory a vatové tyčinky. V rámci svojej politiky sa strana taktiež zaviazala štandardizovať recykláciu.

Na materskej bola 6 týždňov

Pracujúce matky podporila, keď sa po 6 týždňoch od pôrodu ujala svojich pracovných povinností. Po bývalej pakistanskej predsedníčke vlády Bénazír Bhuttovej sa tak stala druhou ženou na svete v novodobých dejinách, ktorá sa počas zastávania premiérskej funkcie stala matkou.

Jacinda si po pôrode podľa očakávania vybrala šesť týždňov rodičovskej dovolenky, zastupoval ju podpredseda vlády Peters. Premiérka však mala počas tohto obdobia k dispozícii všetky vládne dokumenty. Následne ju v rodičovských povinnostiach vystriedal jej partner Clark Gayford.

Pár sa vlani v septembri aj spoločne zúčastnil na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kam vzal aj svoje vtedy niekoľkomesačné bábätko. Zábery, na ktorých premiérka držala v sále OSN v náručí dcérku, sa vtedy stali hitom internetu. Premiérka sama seba označuje za feministku.

Opäť vyhrala voľby

V pozícii novozélandskej premiérky bude pôsobiť aj v ďalšom funkčnom období. Jej liberálna Labouristická strana získala v sobotňajších (17.10.2020) voľbách 49 % hlasov a triumfovala s výrazným náskokom pred hlavným vyzývateľom, konzervatívnou Národnou stranou, ktorá prilákala 27 % voličov.

Popularita Ardernovej prudko vzrástla po tom, ako zaviedla početné opatrenia, vďaka ktorým Nový Zéland pomerne úspešne odoláva pandémii koronavírusu. V sobotu sa okrem parlamentných volieb konali na Novom Zélande aj dve referendá o mimoriadne kontroverzných spoločenských otázkach – či legalizovať marihuanu na rekreačné účely a uzákoniť eutanáziu. Výsledky oboch hlasovaní budú známe 30. októbra. V prípade, že väčšina hlasujúcich uprednostnila možnosť “Áno”, približne 5-miliónový Nový Zéland sa stane jednou z najliberálnejších krajín.

Je aktívna na Facebooku

Jacinda Ardern je aktívna aj na sociálnej sieti Facebook, podobne ako náš premiér Igor Matovič, rozdiel v ich komunikácii je ale markantný. Často máva živé prenosy z domu, počas prvej vlny pokojne vystupovala v domácej mikine po tom, ako uložila svoju dcéru do postieľky.

Vo videách ľuďom vždy predstaví dôležité informácie, no občanom sa nikdy nevyhráža. Jedno z najdôležitejších posolstiev bolo, že vyzvala ľudí, aby konali tak, ako keby už mali vírus v sebe. Išlo o prejav solidarity a empatie, nie strašenia, zlej komunikácie a obviňovania. Na záver vždy obyvateľov upokojí, s porozumením im oznámi, že rozumie, že musia byť z opatrení unavení, no je potrebné ich dodržiavať, vydržať a spojiť sa. Premiérka nepodlieha dezinformáciám, ani ich sama nešíri a to je podľa mnohých tajomstvom jej úspechu.

Aby sme nekrivdili vedeniu našej krajiny, s plnou vážnosťou si uvedomujeme, že rozhodovanie sa v tejto situácii nie je vôbec jednoduché. Ako príklad dobrej komunikácie uvádzame status prezidentky Zuzany Čaputovej spred pár dní, ktorý uverejnila na Facebooku. Nejde o to, že je žena a chceli by sme ju vyzdvihnúť z tohto dôvodu. Skôr zdieľala slová, ktoré v týchto časoch potrebujeme počuť zrejme všetci.

“Posledné týždne sa aj pre mňa spájajú s pocitom neistoty. Sme v ťažkej situácii, najmä ak sa o pár týždňov naplnia predpoklady o tisícoch hospitalizovaných. Viac ako inokedy potrebujeme upokojenie a uistenie,” napísala.

“Budeme potrebovať veľa síl a odhodlania, aby sme ťažké týždne prekonali. Stretám ľudí, všetci majú rúška. Stretám ľudí, ktorí sú disciplinovaní, trpezliví, ktorí chcú byť nápomocní v celej tejto neistej dobe. Dnes ste vy občania, zdrojom istoty pre mňa. Ďakujem vám. Zvládneme to,” doplnila na záver.