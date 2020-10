Nový Zéland druhýkrát porazil koronavírus. V nemocniciach už nemajú ani jedného nakazeného pacienta

Kým na Slovensku sa opatrenia sprísňujú a počet prípadov narastá, obyvatelia Nového Zélandu majú dôvod na radosť. Pandémiu sa im úspešne darí držať na uzde, v nemocnici momentálne neleží ani jeden pacient s týmto ochorením.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardern pred pár dňami vyhlásila, že jej krajina „znova porazila“ koronavírus. Oznámila súčasne zmiernenie obmedzení v druhom najväčšom meste Nového Zélandu.

Prísne opatrenia boli v krajine prvýkrát zavedené ešte v marci a po 102 dňoch bez komunitného prenosu bolo vyhlásené, že nákaza sa ďalej nešíri. Ako však píše portál Unilad, v auguste sa situácia začala opäť zhoršovať, pričom najviac prípadov pribúdalo v Aucklande. Opatrenia boli okamžite sprísnené a zdá sa, že to pomohlo. Minulý týždeň bolo možné opatrenia opäť uvoľniť.

How New Zealand crushed covid: rapid, aggressive use of masks, distancing, testing, isolation, travel ban. Hard work.

Transmission chains notable (wedding, school clusters)https://t.co/FMCgQOsVYJhttps://t.co/svRZyjvOf2 @AlxsRobert @TheLancetPH 🇳🇿👏👏 pic.twitter.com/WqxAySjqJy

— Eric Topol (@EricTopol) October 14, 2020