Ivana trpí od puberty „chorobou seniorov“: Na liečbu som priplácala 400 eur mesačne, učitelia si mysleli, že sa flákam

„Profesor mi povedal, že na jeho prednášky budem chodiť, aj keby som ležala na smrteľnej posteli,“ hovorí Ivana, ktorá trpí reumatoídnou artritídou už od svojich 19 rokov. Ivana Karelová si na začiatku ochorenia nevedela sama ani len otvoriť dvere, či prejsť na toaletu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na Ivane by sme si jej ochorenie na prvý pohľad možno ani nevšimli, no ak sa pozrieme lepšie, môžeme si všimnúť jej ruku s deformitami. Napriek nevyliečiteľnému ochoreniu, dnes súťaží v kategórii bikini fitness a aktuálne sa pripravuje na prestup do náročnejšej sekcie bodyfitnes.

Kedy ste prvýkrát zistili, že sa s vaším telom deje niečo vážne?

Prvotné príznaky alebo celkovo ten začiatok mi nenaznačoval, že by mohlo ísť o niečo vážne. Avšak vedela som, že niečo so mnou nie je v poriadku. Že ide o vážne ochorenie som sa popravde dozvedala postupne, keď som nebola schopná sa sama o seba postarať.

Aké konkrétne príznaky ste spozorovali ako prvé? Ako prebiehala diagnostika?

Prvé príznaky začali opuchom ukazováka na ľavej ruke a cítila som akoby svalovku na celom tele. Po troch týždňoch som si povedala, že určite niečo so mnou nie je v poriadku a navštívila som svoju detskú lekárku.

Po prvotných vyšetreniach a odbere krvi mi okamžite vypísala výmenný lístok na reumatológiu. Dostať sa však na vyšetrenie bolo náročné, nakoľko je málo reumatológov a veľa pacientov. Po prvom vyšetrení na reumatológii mi síce reumatológ takmer okamžite správne určil diagnózu, avšak jeho benevolentný prístup a postup liečby boli viac ako znepokojujúce.

Až keď som sa dostala po viac ako roku do správnych rúk, tak začala liečba, ktorá mi však zo začiatku nesadla a mala som problémy so žalúdkom, malátnosťou a podobne, nakoľko som užívala liek zo skupiny cytotoxických, ktoré sa často používajú pri liečbe rakoviny. Nebola však iná možnosť, pretože som bola v zúboženom stave.

Aké boli vaše prvé pocity, keď vám stanovili diagnózu?

Prvotné pocity boli veľmi zmiešané, nakoľko som presne nerozumela, ako reumatoidná artritída zmení môj život, a to od základov. Postupne, ako začala naberať na obrátkach, si pamätám ten pocit zúfalstva. Tie bolesti boli neznesiteľné a v istých momentoch by som radšej nežila. Prechádzala som naozaj náročným obdobím a bolo to pre mňa ako mladého človeka frustrujúce.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného