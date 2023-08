Isaac Newton predpovedal koniec sveta v roku 2060 a nedá vám to spávať. Toto sa má už čoskoro stať

Meno Isaac Newton vám s takmer určitosťou netreba predstavovať. Ak aj máte medzery v matematike či fyzike, s najväčšou pravdepodobnosťou ste sa jeho poznatky učili už na základnej škole. IFLScience uvádza, že predpovedal koniec sveta na rok 2060, čo je vzhľadom na tieto skutočnosti mimoriadne desivé. Ako na to prišiel?

Zákon zotrvačnosti, sily a akcie a reakcie — nech zdvihne ruku ten, kto má tieto pohybové zákony vtesané do pamäte. Spájajú sa práve s Isaacom Newtonom, ktorý bol pre fyziku nezameniteľným prínosom.

Koniec sa blíži

Okrem matematiky a fyziky sa však venoval aj štúdiu množstva ďalších vecí, ako napríklad okultizmu, alchýmii či biblickej apokalypsy. A málokto možno o ňom vie, že sa snažil predpovedať, kedy nastane koniec sveta.

Takéto predpovede neboli ničím zvláštnym a v minulosti sa o ne pokúšali viacerí. No tá jeho je fascinujúca aj v tom, že sa podľa nej „osudný deň“ už nezadržateľne blíži.

Zostáva 37 rokov, čo potom?

Newtonova predpoveď konca sveta vychádzala z protestantského chápania Biblie a udalostí, ktoré nasledovali, vysvetľuje IFLScience. Spísal sedem bodov, ktorými dospel práve k blížiacemu sa roku 2060.

Sú náročné na pochopenie, no ako vysvetľuje History of Yesterday vyplýva z nich, že koniec sveta má nastať 1260 rokov po sformovaní Svätej ríše rímskej. Ako možno viete, to sa datuje do roku 800. Keď tieto dva údaje zrátame, dostaneme rok 2060, čo je už o 37 rokov.

Koniec sveta v Newtonovom ponímaní by sme však nemali vnímať ako hrozivú apokalypsu, podľa ktorej ľudstvo vymrie. Vo svojej teórii ním mal na mysli návrat Ježiša, ktorý sa stane vládcom sveta a nastolí tu poriadok.