Ír si odmietol dať rúško, hodil plechovku do pasažiera a ukázal zadok letuške. Teraz mu za to hrozí 20 rokov väzenia

Pokiaľ 29-ročného Íra usvedčia z napadnutia, za tento kúsok mu hrozí až 20 rokov vo väzení.

Ako informuje portál The Guardian, 29-ročný Shane McInerney z mesta Galway v Írsku nastúpil 7. januára do lietadla, ktoré ho malo dopraviť z Dublinu do New Yorku.

Cestoval kvôli záujmu o pracovný pomer vo futbalovej akadémii na Floride. O týždeň neskôr miesto toho kráčal na súdne konanie v New Yorku.

Odmietol rúško, hodil plechovku do pasažiera a ukazoval zadok letuške, píše sa v trestnom oznámení

Vypovedal pre obvinenie z “napadnutia a zastrašovania člena posádky lietadla”, píše sa v odpečatenom trestnom oznámení.

Podľa všetkých informácií mal muž počas cesty lietadlom spoločnosti Delta Airlines opakovane odmietať nasadenie ochranného rúška. Na to v hneve hodil plechovkou, ktorá zasiahla hlavu blízkeho pasažiera, stiahol si nohavice i spodné prádlo a “s mrmlaním ukazoval zadok členovi posádky a pasažierom”.

Hovorca súdu uviedol, že pokiaľ sa tento zločin mužovi preukáže, hrozí mu až 20 rokov väzenia. Keďže čaká na súdny proces, bol prepustený na kauciu vo výške 20-tisíc amerických dolárov (17,6-tisíc eur).

Federálny úrad pre letectvo v januári 2021 uviedol, že bude dodržiavať politiku nulovej tolerancie voči ľuďom, ktorí odmietajú pravidlá nariaďujúce nosenie rúšok na vnútroštátnych letoch v USA.

Tento krok sa zaviedol pre opakované hlásenie verbálnych a fyzických útokov smerom k členom leteckej posádky. Letecká spoločnosť American Airlines tento štvrtok uprostred letu otočila lietadlo smerujúce z Miami do Londýna, keď si, podobne, pasažier odmietol nasadiť rúško.