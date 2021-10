Interrupcie podporili, no to, aby mohli byť rodičia s deťmi v nemocnici, nie. Lekári aj odborníci sú pritom za

Včera sa na Slovensku spustila veľká debata, keďže v parlamente do druhého čítania prešiel Záborskej zákon o “pomoci” tehotným ženám. Kľúčová je najmä informácia, že tehotné ženy by mali predĺženú lehotu na 4 dni a teda 96 hodín, aby si prípadné prerušenie tehotenstva mohli rozmyslieť.

Problémom je, na čo upozornili aj lekári, že takáto interrupcia by bola možná aj u žien, ktoré majú napríklad iné zdravotné problémy, kvôli ktorým prišli o dieťa. Ešte ďalšie 4 dni by museli na zákrok čakať. Mohlo by to spôsobiť ešte väčšiu psychickú traumu, akú prežívajú, keď sa nešťastnú správu dozvedia. Záborská však už po hlasovaní avizovala, že lehota 96 hodín sa môže zmeniť na 72 hodín.

“Štyri dni v kombinácii s výhradou vo svedomí, v kombinácii s tým, čo zistila neziskovka Možnosť voľby, že až tretina zdravotníckych zariadení neposkytuje tento zákrok, môže spôsobiť, že ženy sa na interrupciu nedostanú alebo ju nestihnú,” uviedla v stanovisku Bittó Cigániková. Dodala, že predkladatelia návrhu svoju energiu a silu využívajú do veľkej miery na to, aby zasahovali do práv žien.

Deti ich zaujímajú, kým sa nenarodia

Je tu však aj ďalšia novela zákona, ktorú predkladá poslankyňa za klub SaS, Vladimíra Marcinková. Ide o podporu tehotných žien aj malých detí. Novela, ktorá by mala zakotviť možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je fatálne dôležitá pre detských pacientov.

Marcinková vyzvala poslancov na podporu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, apelovala najmä na koaličných partnerov. Pripomenula, že návrh predložila po zhode na koaličnej rade a obáva sa, že jeho neschválenie koaličnými poslancami by bolo porušením procesov. Výhrady voči návrhu majú poslanci OĽANO. Poukazujú na otázku vykonateľnosti takéhoto zákona v praxi. O viacerých úskaliach navrhovaného zákona hovorí aj Ministerstvo zdravotníctva.

Marcinková na Instagrame zdieľala dôležitý príspevok, ktorý mal ešte večer viac ako 53-tisíc zdieľaní. Apelovala na ľudí, lekárov aj iných odborníkov, aby sa politikov, ktorých volili pýtali, prečo tento zákon zrazu podporiť nechcú. Pri interrupciách sa totiž všetci tvária, že chcú bojovať za práva detí aj tehotných žien, no akonáhle sa tieto deti narodia, prestávajú ich zaujímať. Rodič by mal mať právo byť s chorým dieťaťom v nemocnici.

View this post on Instagram A post shared by Vladimira Marcinkova (Ledecka) (@vladimira.marcinko)

Rodičia by mali mať zákonné právo ostať s deťmi v nemocnici

“Zakotvenie do právneho poriadku by prinieslo väčšiu právnu istotu pre tých najzraniteľnejších, pre deti,” myslí si. Často sa podľa nej stáva, že rodič nemôže byť pri svojom hospitalizovanom dieťati, napríklad i pri novorodencoch. Marcinková tvrdí, že aj lekári považujú prítomnosť matky pri takomto dieťati za pozitívum. Doplnila, že takýmto ustanovením by sa mohlo prispieť k odbremeneniu zdravotníkov. Sprevádzajúca osoba by ich mohla podľa nej zastúpiť napríklad pri polohovaní pacienta, mohla by pri ňom byť neustále, pričom zdravotná sestra má aj iných pacientov.

Rezort zdravotníctva súhlasí, že prítomnosť rodiča počas hospitalizácie dieťaťa má priaznivý vplyv na jeho liečbu. Podotkol, že v súčasnosti sa prítomnosť rodiča u dieťaťa do šiestich rokov dodržiava štandardne a deklaroval, že sa zasadzuje o čo najväčšiu dostupnosť tejto možnosti.

Ministerstvo však po konzultáciách so zástupcami ústavných zdravotníckych zariadení upozornilo na viaceré úskalia prijatia navrhovanej legislatívnej zmeny v tomto období. “Vrátane obmedzenia počtu lôžok, zvýšených finančných nákladov na dovybavenie, rekonštrukciu či výstavbu ‘nových lôžok’, nemožnosti dôslednej kontroly rozlíšenia sprevádzajúcich osôb a návštev alebo zvýšeného rizika nozokomiálnych nákaz,” priblížil pre TASR tlačový odbor ministerstva.

K príspevku sa ozvalo mnoho lekárov aj rodičov, ktorí majú s pobytom v nemocnici skúsenosti. Lekári návrh plne podporujú, snažia sa aj teraz rodičov podporovať čo najviac. Príbehy rodičov však už nie sú také veselé. Častokrát spia na dlážke, v tom lepšom prípade dostanú k postieľke aspoň stoličku. Sú však aj prípady, kedy musia svoje niekoľkomesačné dieťa nechať v nemocnici samé. Aj preto sa niektorí rozhodli ísť do súkromného zariadenia, kde si za starostlivosť síce zaplatili, no mohli ostať pri dieťati, kým napríklad nebolo prepustené, alebo sa nedoliečilo. O zákone by sa malo hlasovať na najbližšej schôdzi, Marcinková na konci dňa avizovala, že mnohí politici po apeli od ľudí, zaň budú nakoniec hlasovať.