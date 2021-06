Internet pobláznila ďalšia optická ilúzia: Aké farby vidíte na tejto fotografii vy?

Používatelia internetu neprestávajú ostatných udivovať rôznymi spôsobmi. Práve internet je totiž miestom, kde možno natrafiť na rôzne zvláštnosti, o ktorých následne všetci náruživo diskutujú. Obľúbenou súčasťou komunitných fór i vedeckých webov sú často aj optické ilúzie. Jednu z najnovších pridala na svoj profil používateľka sociálnej siete TikTok.

Najnovšia optická ilúzia mnohých z nás presvedčí o tom, že mozog nás dokáže veľmi ľahko oklamať a umožní nám vidieť na obrázkoch veci, ktoré tam vlastne ani nie sú. Vedecký web IFL Science si nedávno všimol virálne video psychologičky Julie Smith, ktorá v ňom predstavuje zvláštnu optickú ilúziu. Tá ihneď po zverejnení pobláznila nielen sociálnu sieť TikTok, ale aj ďalšie kúty internetu.

„Oklamem váš mozog tak, aby ste videli farbu tam, kde žiadna nie je,“ láka psychologička z TikToku vo svojom videu používateľov čoraz populárnejšej sociálnej siete.

Optická ilúzia, ktorú Julie svojim divákom predstavuje, spočíva v oklamaní zraku veľmi jednoduchým spôsobom. Stačí použiť čiernobielu fotografiu následne upravenú cez filter negatívu.

„Ak sa zameriate na kríž, váš mozog spraví niečo neuveriteľné. Preexponovanie určitých farieb v receptoroch očí spôsobí, že mozog uvidí inverzné farby, aj keď je obraz čiernobiely,“ ponúka vysvetlenie psychologička. Podľa nej stačí postupovať podľa pokynov v jej videu a to magické príde na záver – vo videu ju uvidíte vo farbách, aj keď obraz bude aj naďalej čiernobiely. Presvedčiť sa môžete nižšie.

🤔 Did you see colour? How long for & what stood out most? Try it with the brightness turned up for max effect! #learnontiktok #illusion #psychology

Za celou optickou ilúziou ale netreba hľadať nič zložité, ale len takzvaný Troxlerov efekt. Ten je známy už od 19. storočia a hovorí o tom, že ak sa intenzívne budeme sústrediť na určitý objekt alebo podnety, ktoré ho obklopujú, budú postupne slabnúť, čo je úplne normálne. Náš mozog totiž denne spracúva tisícky podnetov a keby sme ich mali všetky aktívne vnímať a udržať v hlave, určite by to neviedlo k ničomu dobrému. Aby sme mohli správne fungovať, musíme sa teda sústrediť len na to najdôležitejšie, pretože aj to je hlavným kľúčom prežitia a zároveň je to aj akási ochrana pred preťažením mozgu.

Troxlerov efekt je pomenovaný podľa doktora a filozofa Ignacza Troxlera, ktorý sa taktiež preslávil optickou ilúziou. Na nej sa mu podarilo ukázať, akým spôsobom náš mozog vlastne spracúva informácie. Nájdete ju pod článkom. Sústrediť sa v tomto prípade treba na modrý fľak vpravo dole. Keď sa naň bez žmurknutia a uhnutia pohľadom budete dívať, celý obrázok vám “zmizne pred očami”.

Stare at the image for about half a minute without moving your eyes and watch as it gradually disappears. This is a variation of #Troxler’s effect which essentially says that if you fixate your eyes on a certain point, stimuli near that point will gradually fade. pic.twitter.com/qjIrhKpO2V

— David McPhillips (@primaryeyecare1) March 12, 2018