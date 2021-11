Internet pobláznil nález na mapách Google. Ostrov v tvare trojuholníka má byť pozemskou čiernou dierou

Pre niekoho je aplikácia Google Maps užitočným nástrojom, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Potom je tu ale ešte jedna skupina ľudí, pre ktorú sú tieto najpoužívanejšie mapy zdrojom záhad. Jedna z najnovších rozprúdila debaty na sociálnej sieti Reddit. O ostrove v tvare trojuholníka si totiž myslia, že by mohol byť pozemskou čiernou dierou.

Kedysi bol známy ako ostrov Staver, dnes by ste ho na Google mapách našli ako Vostok Island. Ide o neobývaný koralový ostrov ležiaci uprostred Tichého oceánu, vzdialený zhruba 640 kilometrov severozápadne od Tahiti. A práve tento ostrov je predmetom debát na komunitnej sociálnej sieti Reddit. Za všetko môže jeho tvar trojuholníka a to, že zo satelitných snímok vyzerá ako akási čudesne tvarovaná čierna diera, všimol si web Business Insider.

Neveľký ostrov záhadou internetu

Týči sa len do výšky niečo vyše 5 metrov nad morom a rozlohu má len 0,016 kilometra štvorcového. Ako je teda možné, že tento neveľký ostrovček upútal pozornosť používateľov Redditu?

Predmetom konverzácie diskusného vlákna v „miestnosti“, kde sa hovorí o všetkom, čo súvisí s Google mapami, aplikáciou Google Earth či Google Street View, je najmä nezvyčajný vzhľad ostrova. Satelitná snímka totiž naznačuje, že ide o akúsi čiernu hmotu alebo dieru, ktorá je obkolesená plážami s bielym koralovým pieskom. Mnohí používatelia Redditu vyjadrili názory, že tento ostrov ako ostrov vôbec nevyzerá.

Tajná zóna, o ktorej nemáme vedieť?

Samozrejme, pridali sa aj ďalší so svojimi teóriami. Jeden z nich napríklad uviedol, či by to nemohol byť ostrov zo známeho Bermudského trojuholníka. To však možné nie je, keďže ten sa nachádza v Atlantickom oceáne a na opačnej strane Spojených štátov amerických.

Nezvyčajný ostrov vzbudil pozornosť aj mimo Redditu. Mnohí začali špekulovať, že zvláštny „vzhľad“ maličkého ostrova môže značiť aj niečo inakšie a skôr sa prikláňajú k teórii, či nejde náhodou o pokus niečo utajiť a nejde o nejakú zvláštnu zakázanú zónu, o ktorej by ľudstvo vedieť nemalo.

Vysvetlenie je prostejšie, ako si mnohí mysleli

Ako to však už chodí, je to, samozrejme, celkom inak. Ako web The Ocean Adventure podotkol, ostrov na satelitných snímkach vyzerá takto z dôvodu, že celý jeho stred je tvorený veľkým množstvo veľmi vysokých stromov, ktoré spolu vytvárajú akoby zelenú plachtu na väčšine jeho územia. Žiadnu záhadu teda za týmto ostrovom Vostok hľadať netreba.