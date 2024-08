Inšpekcia dala jasné stanovisko: Kuffov let vrtuľníkom nad územím národného parku nebol v poriadku, porušil zákon

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zistila v prípade medializovaného letu vrtuľníka nad územím Národného parku (NP) Malá Fatra porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. Išlo o pracovný let štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu v súvislosti so zonáciou. Uviedla to vo svojom stanovisku pre TASR. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Pilot nedodržal podľa SIŽP zákonom požadovanú výšku na území v piatom stupni ochrany, a to bez potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody.

„Keďže predmetný skutok vykazuje znaky priestupku na úseku ochrany prírody a krajiny, Inšpektorát životného prostredia Žilina vec prejedná v samostatnom priestupkovom konaní,“ priblížila inšpekcia.

Vzhľadom na podozrenie, že preletom mohlo dôjsť aj k porušeniu predpisov na úseku civilného letectva, podal Inšpektorát životného prostredia v Žiline opakovane podnet Dopravnému úradu na vykonanie štátneho odborného dozoru v civilnom letectve. „Ten sa však vecou odmietol zaoberať,“ skonštatovala SIŽP.

Kuffa tvrdil, že k porušeniu zákona nedošlo

Kuffa v apríli na zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie tvrdil, že k porušeniu zákona pri prelete vrtuľníka nedošlo. Považoval za hypotetické, že svojím preletom ohrozil chránené rastliny a živočíchy v Malej Fatre. Kuffa vtedy neodpovedal na otázku, aké oprávnenie mal pilot na to, aby letel tak nízko bez súhlasu okresného úradu.

Opozícia v súvislosti s preletom videla porušenie legislatívy a vyzvala vtedy ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby Kuffu z funkcie odvolal.