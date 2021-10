Influencerka vyzýva mladých Slovákov k aktivite: Za svoje nápady môžu získať až 1000 eur

Za to, kam sa náš svet a planéta za posledných niekoľko dekád dostali, môžeme vo veľkej miere my ľudia. Ešte stále je však čas na zmenu. Ak patríš k šikovným ľuďom, ktorí majú hlavu plnú nápadov, máš jedinečnú šancu to dokázať. Tvojou odmenou bude nemalá finančná čiastka.

O budúcnosť planéty sa zaujíma aj slovenská influencerka Bejby Blue, ktorá vie, že aj tu doma máme množstvo šikovných mladých ľudí. Tí však často nedostávajú príležitosť ukázať, čo je v nich. Preto chce dať všetkým príležitosť, aby ukázali svoje nápady, ktorými chcú prispieť k lepšej budúcnosti.

Zlepši budúcnosť a získaj tisícku

Bejby Blue opäť v spolupráci s Tatra bankou prináša možnosť získať finančnú odmenu až vo výške 1 000 eur každému študentovi, ktorý myslí na budúcnosť. Tentokrát sa celá súťaž upriamuje na témy, ktoré sú súčasnej generácii mladých najbližšie – udržateľnosť a motivácia k aktívnej tvorivosti.

“Digitálna doba stvorila modrú generáciu, ktorá väčšinu svojho dňa strávi na mobile. My veríme, že svoj čas v online svete využívaš správne a že vďaka svojim poznatkom a schopnostiam prinesieš lepšiu budúcnosť pre našu modrú planétu,” uvádza Tatra banka na webe Tatra Academy.

Do jedinečnej súťaže o získanie grantu sa môže zapojiť každý študent, či už jednotlivo alebo v skupine. Jednotlivé projekty možno do súťaže prihlásiť do jednej z troch kategórií, a to:

umenie #premodruplanetu, v ktorej sa hľadá osobnosť, ktorá tvorí niečo jedinečné, podnikanie #premodruplanetu, ktorá umožní rásť všetkým šikovným podnikateľským nápadom, zodpovedne #premodruplanetu, ktorá je určená pre všetkých, ktorým nie je ukradnuté, čo sa deje s našou prírodou.



Z každej kategórie vzíde jeden výherný projekt. O víťazovi hlavnej ceny – teda finančnej odmene vo výške 1 000 eur – rozhodne odborná porota zložená z troch známych slovenských osobností. Každá osobnosť zastupuje jednu z troch kategórií, ktorá im je blízka – YouTuber a podnikateľ Peter „Expl0ited“ Altof (podnikanie), bratislavský fotograf a umelec Lousy Auber (umenie) a greenfluencerka Natália Pažická (ekológia).

V hre je viac ako len finančná hotovosť

Okrem odbornej poroty rozhodnú o jednom víťazovi aj fanúšikovia prihlásených projektov. Na základe výsledkov verejného hlasovania získa jeden projekt špeciálnu Cenu verejnosti, ktorou bude finančná odmena vo výške 500 eur.

Samozrejme, aj nevíťazný projekt má šancu zaujať. Každý jeden z prihlásených počinov totiž získa nefinančný benefit v podobe prestíže a zviditeľnenia svojich nápadov. Konkrétne podmienky súťaže #premodruplanetu nájdeš na tejto webovej stránke.

30 eur pre všetkých – doslova

Ak sa ale bojíš ísť s vlastnými nápadmi „na trh“, no nejaká finančná podpora by ti padla vhod, nezúfaj. Tatra banka opäť všetkým študentom umožňuje získať 30 eur veľmi ľahko, rýchlo. Stačí si otvoriť nový Študentský účet a Tatra banka ťa automaticky odmení touto sumou. Študentký účet je možné si zriadiť jednoducho prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka.

Okrem 30 eur na začiatok plnenia tvojich snov vo svete neobmedzených možností môžeš vyhrať aj špeciálnu edíciu merchu od Dalyba. Získaš ale aj mnoho ďalších výhod. Stopercentná zľava z mesačného poplatku za vedenie účtu či výbery z bankomatu mobilom sú len dvomi z nich.

Viac o grantoch za projekty pre lepšiu budúcnosť či o Študentskom účte nájdeš na webe Tatra Academy.