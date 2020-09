Chceš byť viac eko a minúť čo najmenej peňazí? 7 tipov do 30 eur, vďaka ktorým pomôžeš planéte

V súčasnej dobe sa čoraz viac snažíme myslieť ekologicky. Chodíme mestskou hromadnou dopravou, na nákupy si nosíme svoju tašku, triedime odpad. Vždy sa dá však robiť ešte viac a posunúť sa o trochu dopredu.

Nikto z nás nemusí byť stopercentný. Každý však aj malým krokom dokáže prispieť k tomu, aby z planéty urobil lepšie miesto pre život, aj keď tu už nebudeme. Na sociálnych sieťach je množstvo profilov a influencerov, ktorí sa snažia ľuďom prezentovať konkrétne spôsoby, akými môžeš viesť ekologickejší život.

Urob prvý krok

Nakupovanie v sekáčoch či vyhýbanie sa zbytočným plastom a odpadom je len prvý krok k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie. Motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad tým, aký odkaz na Zemi po sebe nechajú, je cieľom nielen Patry Bene či Viktora Vinczeho. Pridáva sa k nim aj prvá digitálna osobnosť na Slovensku Bejby Blue.

Pomôže digitálna osobnosť

Dievča zrodené v dobe neobmedzených možností ide príkladom každému z nás. Aj vy môžete urobiť niečo pre seba, ale zároveň aj niečo získať. Bejby Blue sama propaguje second handy, ale aj nakupovanie bez vytvárania odpadu. Pretože, ako tvrdí, najlepší spôsob, ako riešiť problém s odpadom, je netvoriť ho vôbec. A keď sa to nedá úplne, tak ho aspoň minimalizovať.

Svet môžeš zmeniť aj vďaka 30 eurám

Napadlo ti niekedy, že svet môžeš zmeniť, aj keď máš k dispozícii 30 eur? Ľudia často argumentujú tým, že byť eko či bio je veľmi drahá záležitosť, tisíce eur však na to nepotrebuješ. Prinášame ti zoznam niekoľkých vecí, vďaka ktorým môžeš byť eko a neminúť viac než 30 eur.

Zabudni na balenú vodu

Ak patríš k tým ľuďom, ktorí pri sebe vždy potrebujú mať niečo na pitie, nemusíš si chodiť do obchodu kupovať balenú vodu či ochutený nápoj. Kúp si na to špeciálnu fľašu, do ktorej si dáš pred odchodom z domu, čo len budeš chcieť. Odporúčame sklenenú, ktorá bude recyklovateľná a zároveň ľahko udržiavateľná.

Odličovanie nemusí vytvárať odpad

Odličovacie tampóny nemusíš vyhadzovať, pokiaľ si kúpiš látkové. V každej drogérii už v súčasnej dobe nájdeš odličovacie tampóny či obrúsky, ktoré stačí každé dva týždne vyprať a po použití len opláchnuť vo vode.

Zameraj sa na bio kozmetiku

Iste už vieš, že bežná kozmetika je plná chemikálií, ktoré môžu uškodiť našej planéte, ale v neposlednom rade aj tvojej pokožke. Investuj peniaze do kvalitnej a prírodnej kozmetiky, najlepšie v recyklovateľnom obale.

Zelenina je správna cesta

Vedel si, že konzumácia mäsa môže zaťažovať našu planétu oveľa viac, ako by si si myslel? Netvrdíme, že sa máš stať rovno vegetariánom, no obmedzenie mäsa pomôže nielen planéte, ale aj tvojej peňaženke. Predsa len, zelenina je oveľa lacnejšia. Nezabudni však pri jej kúpe využiť sieťku či látkovú tašku.

Zbohom fast-fashion

Daj zbohom fast-fashion. Uprednosti nákup oblečenia u slovenského výrobcu. Pokiaľ sa ti takéto oblečenie zdá príliš drahé, vždy môžeš vyraziť do second-handu. Každý už v dnešnej dobe vie, že za 30 eur tam môžeš nájsť hotové dizajnérske poklady.

Umývanie zubov môže byť eko

Vymeň klasickú zubnú kefku. Tá, ktorú má doma takmer každý z nás, je totižto nerecyklovateľná, tak prečo neskúsiť niečo, čo bude prírode ubližovať menej? Dobrou alternatívou sú drevené či také, ktoré sú rovno označené ako recyklovateľné.

Zameraj sa na lokálne produkty

Daj si počas nákupov potravín načas a pozeraj sa na to, odkiaľ daný produkt prišiel. Zrazu uvidíš, že je nevyhnutné podporiť slovenských dodávateľov.

Sú to možno malé kroky, ktoré budeš realizovať postupne, no vždy lepšie, ako by si nerobil pre lepší život na Zemi vôbec nič. Teraz môžeš byť vďaka 30 eurám od Tatra banky viac ekologický aj ty. Stačí, keď si stiahneš aplikáciu Tatra banka, otvoríš Študentský účet a 30 € je tvojich. Navyše, ak do 13. septembra odporučíš Študentský účet vrámci Happy weeku svojim kamošom, za každého získaš aj 10 €. Na účet ti takto môže pribudnúť dokopy až 500 € a kamošov isto poteší 30 € pre nich.

V spolupráci s Tatra bankou