India patrí medzi top krajiny v počte nakazených. Čo zatiaľ vieme o indickej mutácii koronavírusu?

Nemocnice v Indii nestíhajú a pre nových nakazených nemajú miesto. Každý deň pribudne približne 200-tisíc nových nakazených a zdravotné kapacity krajiny sú vyčerpané. V krajine sa tiež šíri nová mutácia. Čo o nej zatiaľ vieme?

Už od decembra

Na tému nového variantu koronavírusu sa pozrel portál The Guardian po tom, ako Spojené kráľovstvo zaradilo Indiu na zoznam červených krajín.

V Indii existuje nový variant už od decembra 2020. Objavili ho v štáte Maháráštra, kde sa medzi decembrom minulého roka a marcom tohto roka rozšíril. Indické ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že 15 až 20 perecent prípadov nieslo dve neobvyklé mutácie, a to E484Q a L425R. V súčasnosti je v regióne novým variantom zasiahnutých až 60 % prípadov. Variant dostal oficiálne označenie B.1.617.

Z krajiny sa prirodzene šíri

Podobne ako aj iné známe varianty, aj tento sa neobmedzuje iba na Indiu. Nachádza sa už aj v Európe, v Anglicku identifikovali 73 prípadov, no našiel sa v niekoľkých vzorkách aj v Nemecku, Belgicku či Írsku. Väčšina týchto prípadov súvisí, samozrejme, so stykom z Indiou. Zvyčajne teda ide o ľudí, ktorí z Indie prišli do krajiny.

Nie je dobre preskúmaný

O tom, či je mutácia nebezpečnejšia ako iné varianty, zatiaľ neexistujú žiadne oficiálne informácie. Variant je predmetom vyšetrovania a zisťuje sa, či má potenciál sa rýchlejšie šíriť, alebo či vyvoláva horší priebeh infekcie. Ak momentálne vyšetrovanie ukáže, že variant môže byť nebezpečnejší, nastane jeho dôkladnejšie skúmanie.

Tiež nie je jasné, či indická mutácia naozaj spôsobila také veľké prepuknutie prípadov v krajine, a teda či by rovnaký nárast nebol zaznamenaný aj bez nového variantu.

Budú naň fungovať vakcíny?

Opäť je to otázka, na ktorú vedci nepoznajú odpoveď, no existujú aspoň nejaké predpoklady. Mutácia L452R pomáha vírusu vyhnúť sa niektorým protilátkam z očkovania, zatiaľ čo E484Q má podobnosť s mutáciou E484K, ktorá sa nachádza v juhoafrickom variante.

Aj keď predchádzajúce riadky optimistické nie sú, vedci tvrdia, že je nepravdepodobné, aby vakcíny boli úplne neúčinné a budú poskytovať určitú imunitu.

Zatiaľ nevzbudzuje veľké obavy

Niektorí vedci majú prirodzenú obavu z variantu a predpokladajú, že bude nutné ho dobre preskúmať, aby sme ho čo najlepšie pochopili. Podľa Jeffrey Barretta zo Sangerovho inštitútu, ktorý skúma genóm Covidu však variant nemusí byť až taký problémový ako napríklad juhoafrický či brazílsky. Taktiež, variant existuje v Indii už dlhé mesiace a držal sa na nízkych úrovniach, čo naznačuje, že nemusí byť až taký prenosný, ako napríklad britský variant.

V každom prípade, vedci odporúčajú byť mimoriadne opatrný a mať sa pred variantom aspoň preventívne na pozore.