Ikonický most Golden Gate vydáva strašidelné kvílenie. Desí aj ľudí v autách, ktoré po ňom prechádzajú

Jednou z ikonických stavieb USA, ktoré sú symbolom inovácie, je jednoznačne aj visutý most Golden Gate Bridge, spájajúci mesto San Francisco s mestom Sausalito v oblasti Marin Count. Most nedávno oslávil 90 rokov od momentu započatia výstavby, a rozhodne sa nechystá do dôchodku. Napriek tomu, v poslednom čase mnohých ľudí znepokojuje zvuk, ktorý most vydáva.

Niektorí ľudia, ktorí prechádzali cez most Golden Gate Bridge, si v poslednom čase mohli pri silnom vetre vypočuť sériu zvláštnych zvukov vychádzajúcich z konštrukcie mosta, uvádza IFLScience.

Tieto zvuky zachytil na video aj užívateľ sociálnej siete Twitter. Zdá sa, že vietor vytvára desivé kvílenie naprieč konštrukciou, ktoré je dokonca tak hlasné, že ho ľudia počujú v autách, keď po moste vo svojich autách prechádzajú.

It’s much louder and more disconcerting than in the video, but this whistling noise is what the Golden Gate Bridge sounds like in the rain and wind.#BombCyclone #AtmosphericRiver #bayareastorm pic.twitter.com/9dC0pYbtwk

— Joe Pierre, MD (@psychunseen) January 5, 2023