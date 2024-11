Ihneď ich vezmite deťom: Na trhu sa predávali nebezpečné hračky, môžu z nich vracať a mať kŕče

Na slovenskom trhu sa objavili nebezpečné výrobky, ktoré môžu viesť k viacerým zdravotným ťažkostiam. Ide o štyri hračky pre deti – slizy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na trhu sa už nenachádzajú, no ak ste ich zakúpili, alebo sa dostali k vašim deťom, mali by ste zbystriť pozornosť. Ako informuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), nebezpečnou je Detská hračka – Sliz „Crystal Mud Lemon Tea„, Detská hračka – Sliz s farebnými guličkami „MAGIC CLAY“, Item No: YE27273, Detská hračka – Sliz v tégliku a Detská hračka – Sliz „Crystal Mud“, .

Uvedené výrobky, určené deťom na zábavu, obsahujú nadlimitné množstvo bóru. „Bór je toxický na reprodukciu a môže spôsobiť alergické reakcie, podráždenie slizníc, a pri požití aj nevoľnosť, kŕče, vracanie alebo hnačky,“ opísala príčiny nebezpečenstva SOI.

Hračky – slizy by už nemali byť dostupné k zakúpeniu. No ak ste to stihli skôr, výrobky vráťte do predajne, v ktorej ste ich zadovážili, máte právo na vrátenie kúpnej ceny. Ďalej aj „opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku, alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,“ upozornila zákazníkov SOI.