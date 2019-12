Iba ten, kto má poriadne napozeraných Simpsonovcov, dokáže tento kvíz urobiť na 100%

Znie to absurdne, ale je to pravda. V epizóde odvysielanej v roku 2000 s názvom „Bart to the future“, alebo po slovenský „Bart v budúcnosti“, sa inteligentná Lisa stane prezidentkou USA. Tá sa vo svojom prejave sťažuje občanom, že po prezidentovi Trumpovi zdedila veľmi nízky rozpočet.