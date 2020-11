Hviezda z Game of Thrones priznala: Nakrúcať násilné scény bolo pre mňa to najhoršie v živote

Ani viac ako rok po veľkolepom finále seriálu Game of Thrones informácie z jeho zákulisia neutíchajú. Práve naopak – čoraz viac sa ich dostáva na povrch. Tentokrát sa jedna z hviezd slávneho seriálu priznala, že nakrúcať scénu so znásilnením nebolo vôbec zábavné.

Britský herec Iwan Rheon sa prvýkrát do povedomia seriálových fanúšikov dostal vďaka mládežníckemu sci-fi projektu Misfits. Potom ale prišiel ďalší zlom v jeho kariére – začal sa venovať hudbe a dostal príležitosť stvárniť jedného zo zlosynov v úspešnom fantasy seriály Hra o tróny (Game of Thrones).

Ako pre mnohých jeho ďalších kolegov, ani pre Rheona však nebola jeho postava v kultovom projekte tým najjednoduchším orieškom. Ako totiž nedávno herec priznal pre britský denník Metro, často musel s tým, čo má hrať, bojovať.

Keď Ramsey znásilnil Sansu

Iwan Rheon v Game of Thrones stvárnil postavu nenávideného Ramsayho Boltona, šialenca, ktorý mnohých v príbehu doslova umučil na smrť. Najviac jeho krutosti však na vlastnej koži zažila Sansa, ktorú stvárnila herečka Sophie Turner. A rovnako, ako Ramsayho šialené vyčíňanie nebolo príjemné postavám, nebolo ani samotným hereckým predstaviteľom, ktorí museli hrať často až vyhrotené situácie plné násilia.

Jednou z takýchto scén bola aj tá, ktorej aktérmi boli práve spomínaní dvaja herci. Ramsey počas svadobnej noci znásilnil Sansu, pričom tomu celému sa prizeral Theon Greyjoy (hral ho Alfie Allen). Predmetná scéna si vyslúžila mnoho kritiky zo strany divákov, práve kvôli prehnanému zobrazenému násiliu. No fanúšikovia seriálu by mali vedieť, že príjemná nebola ani pre hercov.

„Nikto tam vtedy nechcel byť. Nikto to nechcel spraviť, no keď rozprávate nejaký príbeh, musíte ho vyrozprávať hodnoverne,“ prezradil denníku Metro Rheon. Ten priznal, že nakrúcanie tejto scény bolo preňho ako zlý sen. „Bol to najhorší deň mojej kariéry,“ povedal.

Rheon priznal, že to pre všetkých bolo hrozné najmä preto, že takéto veci sa dejú aj v skutočnom živote. Samozrejme, nikomu nešlo o glorifikovanie takýchto činov a išlo len o fikciu. Žiaľ, doba, v ktorej sa seriál odohráva, bola plná násilia, ktoré ľudstvo na sebe páchalo bez rozdielov. A keďže tvorcovia chceli najmä vyrozprávať hodnoverný príbeh, bez násilných scén by sa to nezaobišlo.