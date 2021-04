Hviezda Game of Thrones vstupuje do sveta marveloviek. Zahrá si dôležitú úlohu v pripravovanom seriáli

Štúdio Disney aj naďalej pokračuje v produkcii chystaných filmov a seriálov spadajúcich do konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU). Vo výrobe ich je hneď niekoľko, no jeden z nich na seba upútal nemalú porciu pozornosti kvôli hereckému obsadeniu. Do sveta marveloviek totiž vstupuje ďalšia hviezda zo seriálu Game of Thrones.

Herečka Emilia Clarke, známa predovšetkým ako Daenerys Targaryen z multiúspešného fantasy seriálu Hra o tróny (Game of Thrones) stvárni jednu z hlavných úloh pripravovaného komiksového seriálu Secret Invasion. Ten je ďalším z projektov, ktoré univerzum marveloviek (filmov i seriálov) rozšíri a bude doplnkom ku celovečerákom. Exkluzívne ho uvedie streamovacia služba Disney+. Informoval o tom web Variety.

Daenerys v seriáli MCU

Zatiaľ však nie je jasné, akú úlohu obľúbená britská herečka stvárni, malo by však ísť o jednu z hlavných postáv. Všetko ale aj naďalej zostáva zahalené rúškom tajomstva.

Nie je to však prvýkrát, čo Emilia Clarke zakotvila v projekte z dielne myšacieho korporátu. V roku 2018 sme ju mohli vidieť napríklad vo filme zo sveta Star Wars – Solo: A Star Wars Story. V roku 2015 zas stvárnila postavu Sarah Connorovej v pokračovaní sci-fi série Terminator Genisys.

Seriál Secret Invasion bude založený na komiksovej predlohe, ktorá sa prvýkrát na pultoch obchodov s komiksami objavila v roku 2018. Komiks rozpráva príbeh mimozemskej rasy Skrullov, ktorí tajne pristáli na Zemi a vďaka svojej schopnosti nadobudnúť podobu kohokoľvek sa infiltrovali medzi ľudskú populáciu. Je veľmi ťažké ich odhaliť a Skrullovia dokonca tajne nahradili aj množstvo superhrdinov v Marvel univerze.

Naposledy sme túto mimozemskú rasu mohli vidieť v celovečernom filme Captain Marvel, kde boli divákom a fanúšikom konceptu MCU predstavení v plnej paráde. Skrullovia sa objavili aj v potitulkovej scéne filmu Spider-Man: Ďaleko od domova (Spider-Man: Far From Home), kde bolo prezradené, že niektoré doposiaľ známe postavy MCU zrejme nie sú tými, za koho sa vydávajú.

Okrem Emilie aj ďalšie hviezdy z marveloviek

V hlavných úlohách sa okrem Emilie Clarke objaví aj Samuel L. Jackson ako bývalý šéf tajnej organizácie S.H.I.E.L.D. Nick Fury, Ben Mendhelson ako pseudo-vodca Skrullov Talos. Súčasťou hereckého obsadenia bude aj herečka Olivia Colman (vidieť sme ju mohli v seriáli The Crown), hlavného záporáka stvárni Kingsley Ben-Adir (hrá v na Oscara nominovanom filme One Night In Miami).

Spŕška nových komiksových seriálov

Secret Invasion je ďalším z rady projektov MCU seriálov, ktoré streamovacia služba Disney+ uvedie. Prvým z nich bol úspešný seriálu WandaVision, ktorý nasledoval seriál The Falcon and the Winter Soldier, ten bude finišovať tento týždeň svojou šiestou epizódou.

Ešte tento rok uvidíme ďalšie dlho očakávané seriály. V júni to bude Loki, neskôr v tomto roku aj animovaný projekt What If?. Zatiaľ neznámy dátum premiéry na tento rok majú aj seriály Hawkeye a Ms. Marvel, v roku 2022 uvidíme novinky Moon Knight a She-Hulk.

Disney+ tento rok začne tiež s produkciou seriálov Armor Wars a Ironheart, ktoré by sa mali začať nakrúcať ešte tento mesiac. Čo sa týka Secret Invasion, tak produkcia toho odštartuje niekedy koncom tohto roka. Nakrúcať sa má v Londýne a ďalších častiach Európy, pozostávať bude zo šiestich epizód.