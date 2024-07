Hviezda Beverly Hills 902 10 šokovala fanúšikov. Seriálová Brenda po náročnom boji s rakovinou oznámila prekvapivú správu

Shannen Doherty, hviezda seriálu Beverly Hills 902 10 či Čarodejnice, pred niekoľkými mesiacmi úprimne prehovorila o strachu zo smrti, ale aj o tom, ako plánuje svoj vlastný pohreb. Diagnostikovali jej rakovinu a veľa času jej neostávalo.

Ako zachytil portál LA Times, v januári v podcaste so svojím najlepším priateľom Chrisom Cortazzom prehovorila o tom, ako sa snaží vzdorovať smrti a čeliť jej s humorom. Prezradila, aké obavy mala ešte v roku 2015, keď jej diagnostikovali rakovinu prsníka po prvýkrát. Prešla si mastektómiou, podstúpila chemoterapiu a ožarovanie a od roku 2017 bola v remisii.

Plánovala svoj pohreb

Choroba sa jej však v roku 2020 vrátila a rozšírila sa jej do chrbtice. Minulé leto sa s verejnosťou podelila o to, že sa jej rakovina rozšírila do mozgu, čo si vyžadovalo operáciu a ďalšie ožarovanie. V novembri však odhalila, že sa jej rakovina rozšírila aj do kostí. Herečka prostredníctvom sociálnych sietí či rôznych rozhovorov často úprimne hovorí o svojom takmer desaťročnom boji s rakovinou a prezradila, že aj keď má silu chorobe čeliť, niekedy sa proste zamkne v skrini, plače a bojí sa procesu umierania.

Stále má nádej

Teraz na sociálnych sieťach mnohých fanúšikov zaskočila. Pochválila sa, že možno napriek všetkému existuje nádej, ktorá jej dokáže predĺžiť život, aj keď sa stále pripravuje na to, že smrť je nevyhnutná a chce všetko zariadiť, aby jej príbuzní nemali žiadne starosti s tým, čo po nej zostane. Vo svojom podcaste teraz prezradila, že sa zmenila štruktúra jej rakovinových buniek a znamená to, že môže vyskúšať ešte viac spôsobov liečby. „Prvýkrát za posledných pár mesiacov mám nádej. Predtým som síce dúfala, ale pripravovala som sa na najhoršie, teraz je to iné.“

Herečka tak dala nádej nielen sebe, ale aj jej fanúšikom, ktorí jej v boji s rakovinou veľmi fandia a veria, že má pred sebou ešte veľa času.