Hrozí, že Slovensko príde o chránené lokality Natura: Vo vzácnych lesoch sa chystá ťažba, už vyznačujú stromy

Podľa iniciatívy My sme les a občianskeho združenia Prales hrozí strata dvoch cenných lokalít európskej sústavy chránených Natura 2000. Ide o dve hodnotné lokality v Banskobystrickom okrese nad obcami Baláže a Moštenica – Marková a Studienec.

Podľa aktivistov ich štát nedokáže alebo nechce chrániť, lebo v týchto dňoch tam Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) vyznačuje spolu s Lesmi SR, lykožrútom napadnuté stromy určené na ťažbu. V Markovej stovky, v Studienci to môžu byť dokonca tisíce stromov.

„Pritom vôbec nie je jasné či sa podarí postup lykožrútov zastaviť. Na neďalekej lokalite Suchárina mali lesníci voľné ruky a výsledkom je postupné vyťaženie takmer všetkých starých smrekov v priebehu pár rokov na desiatkach hektárov. Ostali len mladiny a holiny, ktoré sa postupne zalesnili,“ popisujú aktivisti s tým, že toto nie je dobrý návod na zachovanie cenných lokalít.

Vzácne lokality

Evidované sú tu tri lesné biotopy národného významu a jeden prioritný biotop európskeho významu. Vek niektorých stromov, hlavne jedlí a dubov, však presahuje 300 rokov. Lokalita Marková je unikátna aj z ďalšieho dôvodu. Viac ako 30-ročný výskum lokality odhalil jej mimoriadnu výnimočnosť z hľadiska výskytu entomofauny. Bolo tu zistených 29 chránených druhov hmyzu, z toho 8 druhov európskeho významu.

„Nie je veľa lokalít, kde by boli tak preukázateľne zdokladované prírodné hodnoty, ktoré by mali viesť k ich prísnej ochrane. Ani to však nestačí a to ani Správe Národného parku Nízke Tatry, ktorá sa aktuálne podieľa na vyznačovaní stromov, ktoré sa majú v týchto lokalitách vyťažiť,“ uvádza člen OZ Prales Marián Jasík.

V lokalitách sa zachovali podmienky pre výskyt mnohých vzácnych a chránených druhov. Tieto lesy sú pravidelným hniezdiskom vtákov, ktoré sú predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry ako kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, ďubník troprstý, tesár čierny, ďateľ bielochrbtý, sova dlhochvostá. Veľký význam má pre všetky tri druhy veľkých šeliem a mačku divú.

Marková a Studienec dnes ležia v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Sú súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry a chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry. V rámci návrhu prehodnotenia vymedzenia národného parku a návrhu jeho zonácie boli v rokoch 2023 až 2024 zahrnuté do národného parku, do jeho najprísnejšie chránenej zóny A pre svoje výnimočné hodnoty.