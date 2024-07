Vláda na čele s premiérom Ficom o ruskej rope zavádza: Trvajú na dovoze z Dumy, aj keď alternatívou môže byť Slovnaft

Vláda na čele s premiérom Robertom Ficom o ruskej rope zavádza. Závislosť na nej je pre Slovensko bezpečnostné aj energetické riziko, ruský prezident Putin ropu dlhodobo a otvorene využíva ako nástroj na vydieranie. V súvislosti s aktuálnou situáciou, keď po zaradení ruskej ropnej spoločnosť Lukoil na sankčný zoznam prestala na Slovensko prúdiť cez ropovod Družba ropa od spomínaného dodávateľa, to vyhlásil podpredseda Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek.

“Putin vypol plynovody na Západ v roku 2022, čo spôsobilo prudký nárast cien energie. O rok neskôr stopol vývoz ropy do Poľska. Po týchto udalostiach je všetkým prezieravým krajinám jasné, že spoliehať sa na ruskú ropu či plyn je obrovskou chybou. A preto sa od nej odkláňajú, hľadajú spoľahlivejšie zdroje, niektoré začali už dávno pred ruskou agresiou proti Ukrajine. Ale Slovensko nie a nie sa poučiť,” upozornil Valášek.

Otázkou podľa neho nie je, prečo k nám prestala tiecť časť ruskej ropy tento týždeň, ale prečo k nám ešte vôbec tečie. “Našou závislosťou na ruských zdrojoch energie pomáhame financovať ruskú vojnovú mašinériu, čo je nielen nemorálne, ale hlavne proti bezpečnostným záujmom Slovenska. Je najvyšší čas, aby naša vláda otvorila oči,” myslí si Valášek.

Alternatívou je Slovnaft

Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík poukázal na to, že vláda prezentuje závislosť na Rusku ako nutné zlo, ktoré skrátka musíme akceptovať. Nie je to však pravda. Dokazujú to podľa neho aj kroky a vyjadrenia Slovnaftu. „Už takmer dekádu vieme ropu z celého sveta dotiahnuť až k nám cez ropovod Adria, ktorého rozšírenie inicioval práve Slovnaft. Malo by byť strategickým a bezpečnostným záujmom Slovenska zbaviť sa závislosti od Ruských fosílnych palív,” zdôraznil.

Minulý rok začal Slovnaft s investíciami do modernizácie a dnes spracováva viac ako 30 % ropy zo zdrojov iných ako ropovod Družba. “Výnimka z dovozu ruskej ropy vyrokovaná aj pre Slovensko bola už raz predĺžená a nie je záruka, že sa tak stane opäť. No čo je horšie, neexistuje žiadna záruka, že Rusko nám ropu nevypne tak, ako to urobilo Poľsku. Je nepochopiteľné, že Robert Fico tvrdošijne trvá na dovoze z Ruska, keď má iné, reálne alternatívy,” uzavrel Hojsík.