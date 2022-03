Hrdlorez Kadyrov pozval Muska do Čečenska, vraj je zženštilý na boj s Putinom. Miliardár si zmenil meno na Elona

Začiatkom týždňa svet obletel tweet jedného z najbohatších mužov sveta, Elona Muska, v ktorom vyzval Vladimira Putina na súboj jeden na jedného. „Výhra“ tejto stávky by bola vysoká a bola by ňou samotná Ukrajina, doplnil riaditeľ Tesly a vlastník firmy SpaceX. Netrvalo dlho, kým sa k nej vyjadril aj vodca čečenských hrdlorezov, obávaný Ramzan Kadyrov, ktorý má aktuálne stáť po boku ruských síl, ktoré vedú ofenzívu na Ukrajine, informuje ukrajinský portál Pravda.

Pravdepodobne nikoho neprekvapí, že aj vo svojej reakcii na Elona Muska sa postavil na stranu ruského prezidenta, s ktorými majú aktuálne veľmi dobré vzťahy.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elona Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Neodporučil mu súťažiť s Putinom

„Elon Musk, neodporúčam vám súťažiť s Putinom,“ napísal v úvode svojho príspevku na Telegrame. Či išlo o vyhrážku alebo iba upozornenie, necháme na posúdení každého z vás. „Ste odlišných váhových kategórií, čo nie je fér ani v bojových športoch, ako napríklad v džude.“

Opýtal sa ho rečníckou otázkou, ako si to vlastne predstavuje. Muska umiestnil do červeného rohu ringu ako podnikateľa a blogera, Putina do modrého. „Ako svetový politik, stratég, hrozba pre Západ a USA by Volodymyr nepôsobil športovo, keby čelil slabšiemu súperovi,“ dokončil.

Pozval ho do Čečenska, Musk slušne odmietol

V ďalších riadkoch označil Muska za nežného, vo význame zženštilého, a vyzval ho, aby sa z neho stal brutálny Elon. „Navrhujem, aby ste trénovali v centrách v Čečenskej republike,“ svoj príspevok zakončil akýmsi pozvaním miliardára na výcvik do jeho domoviny, ktorý by Muska podľa Kadyrových slov posilnil.

Elon Musk sa však nezľakol a na Kadyrova reagoval po svojom. Najprv na svojom Twitteri zdieľal screenshot príspevku čečenského vodcu z Telegramu a poďakoval mu za ponuku školenia. Avšak ju slušne odmietol s tým, že by mu to dalo príliš veľkú výhodu. „Ak sa bojí bojovať, súhlasím, že použijem iba ľavú ruku a to nie som ani ľavák.“ Pod príspevok sa podpísal ako Elona.

Zmenil si meno na dievčenskú verziu

Dokonca si na Twitteri zmenil svoje meno a namiesto Elon mu v profile aktuálne svieti Elona. Reagoval tak na tvrdenie Kadyrova, že má byť zženštilým, píše NDTV.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

Musk aktivoval nad Ukrajinou Starlink

Elon Musk sa pridal k pomoci na Ukrajine už 27. februára, kedy aktivoval svoje satelity Starlink, čím sa mu podarilo nahradiť internetové služby na Ukrajine, ktoré boli nedostupné kvôli ruskej invázii. Viac sa dočítate v našom staršom článku.