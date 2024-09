Hrávajú ju na svadbách aj na pohreboch, prespieval ju aj Božský Kája: 40 rokov však túto pesničku všetci chápali zle

Niekomu to možno aj napadlo, väčšina si ju však rozhodne vysvetľovala zle. Reč je o jednej z najznámejších skladieb nemeckej skupiny Alphaville, ktorá sa dočkala niekoľkých prerábok a jednu má na konte dokonca aj božský Karel Gott. O čom ale pieseň Forever Young, ktorú si mnohé páry nechávajú zahrať na svadbách a zosnulí na pohreboch, v skutočnosti je? Jej posolstvo vás nemálo prekvapí.

Nemecká skupina Alphaville so skladbou Forever Young dobyla hitparády v nemecky hovoriacich krajinách, ale aj v Škandinávii, píše iDnes.cz. Samozrejme, prebojovať sa jej podarilo aj do anglicky hovoriacich krajín, no v rebríčkoch by sme ju v čase vydania, teda v septembri 1984, na poprednejších priečkach hľadali márne.

Text si mnohí vysvetľujú zle

S textom piesne sa stotožňujú všetky generácie – je predsa o tom, ako by každý z nás chcel mať neustále dostatok životného elánu v každom období svojho života. Svojím spôsobom je to aj pravda, aj keď pozadie samotného textu rozpracováva pomerne zložitejšiu tému.

Nemecká synth-popová zostava totiž textom poukazovala na studenú vojnu a hrozbu odpálenia jadrových bômb počas 80. rokov 20. storočia. Práve hrozba použitia jadrových zbraní bola dôvodom na to, aby ľudia žili svoj život naplno a užívali si každý jeden moment, pretože stačilo málo a mohlo dôjsť ku katastrofe.

Autori piesne dokonca otvorene kritizujú vtedajších lídrov Spojených štátov amerických a Sovietskeho zväzu za to, že aj keď sa ich ľud snaží riadiť nastavenými pravidlami, všetci vedia, že ich vodcovia nie sú tak celkom pri zmysloch, a kedykoľvek môže tichý konflikt vyeskalovať do spomínanej jadrovej vojny. A to nikto nechce(l).

Božský Kája ju prespieval hneď dvakrát

Skladba Forever Young bola (a doposiaľ aj je) najväčším hitom v repertoári Alphaville. Dočkala sa dokonca aj niekoľkých prerábok, na konte ju tak vo svojich verziách majú napríklad aj One Direction, Laura Branigan, Sara Burnett, ale aj nemecký raper Bushido. Ten skladbu prebásnil do nemčiny a pod názvom Für immer ju nahral spolu s Karlom Gottom, ktorý neskôr skladbu naspieval aj po česky s Leošom Marešom.

Medzi americkou mládežou skladbu Forever Young spopularizoval seriál O. C. California (The O.C.). Tvorcovia seriálu požiadali austrálsku indie kapelu Youth Group, aby pre seriál nahrala vlastnú verziu piesne Forever Young. Kapela ale až taký enormný úspech nečakala a zaradila ju aj na svoj tretí štúdiový album Casino Twilight Dogs z roku 2006.