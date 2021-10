Hovoriť dobré správy je zaujímavejšie, rútime sa do prúseru. Matematik kritizuje analytikov, ktorí šíria optimizmus

Vo svojom príspevku na sociálnej sieti vysvetlil, prečo sú podľa neho analytici príliš optimistickí.

Uznávaný matematik Pavol Koprda vidí situáciu inak.

Viem, že by ste chceli počuť, že všetko bude v pohode. Ale nebude

Hneď na začiatku podotkol, že optimizmus a pozitivita mnohých dnešných odborníkov je populárna vďaka tomu, že ľudia by už konečne chceli počuť dobré správy. Dodal, že hoci by rád tvrdil to isté, nemôže. “Viem, že by sme všetci chceli dobré správy a veriť tomu, že bude všetko v pohode. Ale nebude,” otvára svoj status.

Matematik vo svojom príspevku vytkol niekoľko nezrovnalostí práve analytikom z Dát bez pátosu, ktorí sa tešia popularite najmä od začiatku pandémie koronavírusu.

Pred niekoľkými dňami sme vám priniesli novú analýzu od Dát bez pátosu, v ktorej sa venovali vývoju pandemickej situácie na Slovensku. Dáta bez pátosu na dnešnú situáciu pozerajú veľmi pozitívne, dokonca hovoria o tom, že niektoré okresy už sú vo vrchole delta vlny, prípadne, že vrchol veľmi rýchlo nastane. Celý článok nájdete na tomto odkaze.

Podľa matematika výpočty dlhodobo nevychádzajú, ale sú častokrát potlačené mediálnymi správami, ktoré dnes chcú prínos dobrých správ. Podľa jeho vlastných slov to je zaujímavejšie.

Factcheck Dát bez pátosu podľa matematika odhaľuje niekoľko nezrovnalostí

Príspevok zameral práve na status z 27. októbra.

“Niektoré okresy už klesajú: Stará Ľubovňa, Čadca. Nepovedali Vám. Tak píšeme. Už kulminujú. A pôjdu dole, lebo aj DELTA má špičku. Aj v Británii mala, aj v Portugalsku mala, aj v Španielsku mala.” (FB: Dáta bez pátosu, 27.10)

Podľa reálnych výpočtov tieto okresy stagnovali a neklesali, vysvetľuje matematik. Stagnáciu je vidieť v týždňoch 11-17. októbra a 18-24. októbra.

Vzápätí od 22. októbra práve naopak zaznamenala Čadca 60-percentný rast (262 pozitívnych PCR testov do 22. októbra a 421 pozitívnych do 29. októbra). Stará Ľubovňa má rast 55 percent (299 pozitívnych PCR testov do 22. októbra 464 pozitívnych testov do 29. októbra).

“Takže nie, čierne okresy Čadca a Stará Ľubovňa nekulminujú a nie, ani v nich nevidieť vrchol. Ten rast je nesmierne rýchly a netušíme kde a kedy sa zastaví,” objasňuje Koprda.

“Zajtra/pozajtra uvidíme dobré dáta za nemocnice. Veľmi veľa sa prepúšťa. Ide totiž o pacientov, ktorí prišli v pondelok na plánované vyšetrenie, operáciu, sledovanie-pozorovanie a hneď na úvod im na urológii/neurológii/psychiatrii/ortopédii zistili kovid. A tak šup na kovidové a šup do štatistiky. To sú tí ľahkí a prepustení o 2-3 dni. To je zajtra-pozajtra. Povedali nám to doktori.” (FB: Dáta bez pátosu, 27.10)

V realite uvádza matematik nárast +32 obsadených lôžok pacientom s COVID-19 za štvrtok a +37 za piatok. Dodáva, že za sobotu podľa štatistiky pribudlo -12 obsadených lôžok, je to ale výsledok dlhodobo zle nastaveného systému reportovania z nemocníc.

Ako ďalej objasňuje, “to nie sú zrovna dobré čísla”. Odhad Dát bez Pátosu, ktorý hovorí, že by sme nemali presiahnuť počet 2500 úmrtí počas delta vlny a nemali mať viac ako 3-tisíc obsadených lôžok vychádza z dát Británie, kde sa “veľmi rýchlo zlomila delta vlna”.

Matematik k analýze pripojil aktuálny graf situácie v Británii, ktorý jasne naznačuje, že delta nemá jeden vrchol a koniec, a zároveň ešte v Británii neskončila.

Analytikom vytkol, že ak vyčítali Krajčímu ignoranciu pred vypuknutím druhej vlny, nemôžu ignorovať aktuálne dáta, podľa ktorých je úplne jasné, že sa rútime do prúseru. “Nevieme len to, aký veľký prúser to bude,” dodáva Koprda.

Na záver dodáva výzvu na očkovanie, “pokiaľ ste tak ešte neurobili” a upozorňuje, že jeho plánom nie je strašiť, ale informovať pre svojich priateľov zdravotníkov, ktorých na základe dnešných predpovedí nebude čakať v zime nič dobré.