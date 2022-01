HoppyGo spúšťa bonusový program pre majiteľov áut. Rozdá im spolu až 10 000 eur

Platforma na zdieľanie áut od ľudí pre ľudí HoppyGo spúšťa pilotný odmeňovací program HoppyBonus pre všetkých, ktorí svoje auto do služby zaregistrujú. Okrem samotného privyrobenia si z prenájmu môžu získať navyše ešte ďalšie stovky eur. Podmienky zapojenia sa do programu HoppyBonus sú jednoduché a mnohí majitelia áut na platforme niektoré z nich spĺňajú už teraz.

HoppyBonus ponúka štyri úrovne odmeňovania:

1. bonus vo výške 200 eur.

Získa ho majiteľ auta, ktoré bude počas trvania programu do 31.júla 2022 aktívne a dostupné k prenajatiu aspoň 50 % času. To znamená, že z pol roka trvajúceho programu musí byť dostupné minimálne 90 dní.

2. bonus vo výške 40 eur

Na získanie tohto bonusu stačí počas trvania programu uskutočniť aspoň 2 prenájmy.

3. bonus vo výške 100 eur

Po každých 10-tich ukončených prenájmoch v čase trvania bonusového programu získa majiteľ autá navyše ďalších 100 eur.

4. bonus vernostný program

Ak sa v čase trvania programu zaregistruje nový používateľ cez váš referenčný kód a uskutoční aspoň jeden prenájom auta, získate kredit vo výške 20 eur. Ak aj zaregistruje do služby svoje auto, tak získate 40-eurový kredit. Ten sa dá využívať na služby HoppyGo, ale po ukončení programu 31.júla sa dá zameniť aj za hotovosť.

Program HoppyBonus začína 10. januára 2022 a zapojiť sa do neho môžu všetci terajší prenajímatelia áut, ale aj všetci noví záujemcovia, ktorí svoje vozidlo na platforme HoppyGo zaregistrujú do 31. januára 2022.

Pre zapojenie sa do programu je ešte potrebné splniť niekoľko jednoduchých podmienok:

Do programu HoppyBonus sa môžu zapojiť súkromní majitelia vozidiel

Zúčastniť sa zatiaľ môžu len vozidlá s adresou parkovania v mestách Bratislava I – V a Košice I – IV

Vozidlo musí mať správne a úplne vyplnený profil, to znamená mať zadanú výbavu a popis vozidla, všetky potrebné dokumenty a aspoň 3 fotografie

Počas trvania programu môže majiteľ bez udania dôvodu odmietnuť alebo ponechať bez odpovede maximálne 25 % žiadostí o rezerváciu jeho auta

Vozidlo nesmie presiahnuť odporúčanú cenu za deň prenájmu. Tú určuje schválená trhová hodnota vozidla počas registrácie vozidla do HoppyGo. Pri trhovej hodnote auta 12 000 eur a viac je to do 50 eur za deň, pri cene vozidla od 8 001 do 12 000 eur to je 35 eur za deň, pri hodnote od 4 001 do 8 000 eur zas do 25 eur a pri vozidlách s trhovou cenou nižšou ako 4 000 eur je to potom do 20 eur za deň vypožičania.

Účastníkom programu HoppyBonus sa budú odmeny vyplácať po jeho ukončení 31. júla 2022. Respektíve majitelia áut môžu po tomto dátume požiadať o prevedenie získaných kreditov na bankový účet.

Ako môže HoppyBonus fungovať v praxi

Záujemca sa zaregistruje na platforme HoppyGo a pridá do služby svoje auto. Ak má staršie vozidlo napríklad v trhovej hodnote 5 až 7 tisíc, nastaví si cenu prenájmu na maximálne 25 eur a v kalendári aplikácie ho nechá do konca júla dostupné aspoň polovicu času a bude reagovať na žiadosti o rezerváciu jeho auta. Ak sa mu do 31. júla podarí požičať jeho auto aspoň 2-krát, pripíše sa mu kredit 40 eur.

Ak urobí ďalších 8 zápožičiek, kredit sa mu navýši o 100 eur. Počas tejto doby inšpiruje kolegu, ktorý cez jeho referenčný kód zaregistruje svoje auto, čo je ďalších 40 eur. Tieto kredity môže do konca júla použiť na vypožičanie iného auta, napríklad dodávky na letnú dovolenku. Alebo si ich nechá a po 31. júli môže požiadať o ich prevedenie na jeho bankový účet. Okrem honorárov za spomínaných 10 zápožičiek si privyrobí spolu ďalších 380 eur.

Zapojiť sa do pilotného programu HoppyBonus, ktorý je dostupný len na Slovensku, môžete na webe HoppyGo.