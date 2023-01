Hollywood smúti: Zomrela predstaviteľka Wednesday z Rodiny Addamsovcov

Svet sa v pondelok 30. januára zobudil do smutného rána. Filmový a televízny svet opustila herečka, ktorá sa preslávila stvárnením postavy Wednesday v kultovom komediálnom seriáli.

Jej meno je zrejme väčšine neznáme, Lisa Loring však dala tvár postave Wednesday Addams v kultovom sitkome Rodina Addamsovcov. Postavu stvárnila v celkovo 64 epizódach seriálu, ktorý sa vysielal v rokoch 1964 až 1966.

Ako informovala agentúra Profimedia, Loring zomrela na následky mŕtvice. Mala 64 rokov. Jej smrť médiám potvrdila jej dcéra Vanessa Foumberg. „Odišla pokojne. Obe dcéry boli pri nej a držali ju za ruku,“ uviedla dcéra herečky, píše Variety.

Aj keď si ju mnohí budú navždy pamätať najmä ako Wednesday, Loring sa objavila aj v niekoľkých filmoch (Savage Harbor, Iced, Way Down in Chinatown) i seriáloch, kde hosťovala (The Girl from U.N.C.L.E. či Barnaby Jones; objavila sa aj v kanadskom remaku Nová Rodina Addamsovcov, ktorý sa vysielal koncom 90. rokov).

Ako priblížil portál Vulture, Lisa Loring bola tuhou fajčiarkou a mala vysoký krvný tlak, čo bolo hlavným dôvodom mŕtvice. Tri dni ju lekári držali v umelom spánku pripojenú na prístrojoch. Rodina sa napokon rozhodla, že ju nechá v pokoji odísť a od prístrojov ju teda nechali odpojiť.