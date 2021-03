Holandsko má najkratší pracovný týždeň, obyvatelia tam odpracujú v priemere len 29 hodín. Ako je na tom Slovensko?

Téme kratšieho pracovného týždňa je naklonených čoraz viac spoločností i krajín sveta. Predpokladáme, že aj vy by ste v práci radi trávili stále čoraz menej času a váš finálny zárobok zostal nezmenený alebo aspoň rovnako vysoký. No zatiaľ, čo na Slovensku je téma 4-dňového pracovného týždňa stále viac-menej sci-fi, v iných kútoch sveta nejde o nič výnimočné. V ktorej krajine trávia občania v práci najmenej času? Nový rebríček možno prekvapí.

Pokiaľ patríte k tým ľuďom, ktorí by najradšej prácou trávili počas týždňa čo najmenej času, možno by ste mali zvážiť odsťahovanie sa do Holandska. Najnovší rebríček totiž jasne dokazuje, že práve tu pracujúci trávia prácou najmenej času. Rebríček dala dohromady spoločnosť Bamboo HR zo štatistík zverejnených Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Najmenej pracujú v Holandsku a Dánsku

Holandsko zo všetkých krajín vyšlo najlepšie – ženy tu v priemere strávia prácou 25 hodín týždenne, muži 34 hodín. Z toho vyplýva, že Holanďania sa tešia z 29-hodinového pracovného týždňa, teda sú najbližšie k 4-dňovému pracovnému týždňu.

Druhou krajinou, kde obyvatelia pracujú najmenej času, je Dánsko. V priemere je to 32 hodín, pričom ženy pracujú 31 hodín týždenne, muži o tri hodiny viac.

Turci sú v práci najdlhšie

Najviac času trávia prácou obyvatelia Turecka a Kolumbie, v oboch prípadoch je priemer 48 hodín týždenne, no „horšie“ je na tom práve Kolumbia. Muži tu týždenne odpracujú zhruba 50 hodín, ženy 45 hodín, kým v Turecku muži 49 hodín a ženy rovnako ako v Kolumbii o 4 hodiny menej.

Priemerné Slovensko

Slovensko patrí k európskemu priemeru a rozdiel medzi hodinami strávenými v práci medzi mužmi a ženami je dve. Slováci v priemere za týždeň odpracujú 39 hodín, pričom muži strávia prácou 40 hodín, ženy 38. Podobne ako my sú na tom aj obyvatelia Česka, Lotyšska a Slovinska.

Rozdiely medzi mužmi a ženami

Zo štatistík je zaujímavý pohľad aj na rozdiel v počte odpracovaných hodín medzi jednotlivými pohlaviami v daných krajinách. V Mexiku je priemerný týždenný pracovný čas zhruba 45 hodín, muži odrobia 48 hodín, ženy o sedem menej, teda 41 hodín. Osemhodinový rozdiel v počte odpracovaných hodín medzi mužmi a ženami je v Kostarike – muži odpracujú za týždeň 48 hodín, ženy „len“ 40.

9-hodinový rozdiel vo fonde pracovných hodín medzi mužmi a ženami je v spomínanom Holandsku, ale aj vo Švajčiarsku, kde muži odpracujú v priemere 39 hodín, ženy 30, vo Veľkej Británii (muži – 41 hodín, ženy – 32 hodín) a aj v Austrálii (muži – 40 hodín, ženy – 31 hodín).

Viac z dát nájdete na webe Bamboo HR, kde si tiež môžete pozrieť aj prehľadnú infografiku.