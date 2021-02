Za 100 eur 7-tisíc followerov. V experimente spravili z bežných ľudí influencerov, získali dovolenky zadarmo

Žijeme v dobe, kedy sa byť influencerom stáva akýmsi povolaním, vďaka ktorému sa dajú získať nie iba peniaze, ale aj množstvo ďalších výhod. Kto by netúžil po tom, aby ho sledovali tisícky ľudí z celého sveta, dostával drahé darčeky “zadarmo” alebo nemusel robiť nič iné, iba sa tváriť, že žije dokonalým životom. Na túto aktuálnu tému sa pozrel novinár Nick Bilton, ktorému sa podarilo pomocou experimentu stvoriť umelú hviezdu sociálnych sietí.

Dominique Druckman sa dnes môže pochváliť 357-tisíc followermi na Instagrame. Na začiatku, pri prvom stretnutí s Nickom Biltonom, však bola úplne obyčajným dievčaťom. Ako sa mu podarilo urobiť z nej hviezdu obľúbenej sociálnej siete? A čo všetko jej tieto umelé čísla priniesli a ako zmenili život?

Sláva pomocou kupovania sledovateľov

V roku 2019 mala na konte približne tisíc followerov, čo v dnešnej dobe nie je vysoké číslo. Nick však hľadal troch záujemcov do svojho experimentu s túžbou byť slávnymi. Jedným z nich sa stala aj Dominique. Nickovi sa vďaka nakupovaniu sledovateľov podarilo urobiť z neznámeho dievčaťa “hviezdu”, ktorú sledovalo štvrť milióna ľudí. Postupne, ako obdivovatelia pribúdali, stávala sa čoraz “slávnejšou” a získavala stále viac výhod.

Do experimentu išla naplno

Nick uviedol pre Variety, že z vybranej trojice do experimentu bola práve Dominique ochotná urobiť čokoľvek, aby ich pôvodný plán vyšiel. Okrem falošných sledovateľov začali na jej účet k príspevkom pribúdať aj falošné komentáre, v ktorých ju “ľudia” milovali a obdivovali. Napriek tomu, že boli vygenerované počítačom, navonok pôsobila ako vplyvná osoba s veľkým hlasom.

Dominique bola dievčaťom, ktoré sa túžilo presadiť v hereckom priemysle. Účinkovala v niekoľkých študentských filmoch alebo získala menšie roly, na svoj úspech však iba čakala. Zatiaľ pracovala v obchode.

7500 sledovateľov za sto eur

Zmenilo sa to vo chvíli, kedy jej Nick kúpil prvých 7500 sledovateľov. Stálo to necelých 120 dolárov a niekoľko jednoduchých klikov na internete so zárukou dodania do troch dní. Títo sledovatelia však nie sú skutočnými ľuďmi. Ide o botov, teda algoritmy, ktoré sa vydávajú za skutočné osoby na internete.

Nasledovali fotenia pod dohľadom profesionálov, ktorí Dominique presne hovorili, ako sa má na fotografiách tváriť a čo robiť. Samotný výsledok prezentoval napríklad jej pobyt v luxusných hoteloch, čo v skutočnosti tiež nebola pravda. Na sociálnych sieťach však fotka pôsobila tak, akoby si užívala dovolenku snov.

Falošná sláva kvôli výhodám

Cena influencerov na trhu rastie od počtu followerov, lajkov alebo komentárov. Firmy v dnešnej dobe vrážajú tisíce eur do reklamy na sociálnych sieťach. Za obyčajnú fotografiu s ich produktom alebo propagáciu ich najlepšej novinky sú ochotní zaplatiť aj desiatky tisíc. To však, či už sú sledovatelia týchto ľudí skutoční alebo ide o botov, už nikto nerieši.

Falošných sledovateľov má aj množstvo skutočne slávnych osobností. Tieto čísla sa navyše pohybujú v miliónoch. Dodávajú im totiž na atraktivite nielen pred samotnými fanúšikmi, ale predovšetkým si vďaka tomu pri spoluprácach môžu vypýtať skutočné pálky.

Na Instagrame bolo všetko dokonalé, v skutočnosti išlo o divadlo

Dominique pomáhali skutoční influenceri aj s obliekaním alebo jej dávali rady, čo, kedy a ako na Instagram pridávať. Dokonca jej prenajali vilu, aby mohla predstierať, že žije skutočne na vysokej nohe. Aj keď sa na sociálnych sieťach môže zdať, že je všetko v jej živote dokonalé, je to iba dokonalé divadielko, za ktorým stojí celý štáb.

V dokumente, ktorý Nick počas tohto obdobia nakrúcal, vidíme aj to, ako sa Dominique dostáva medzi “skutočné” influencerky, ktoré sa snažia všemožne zapáčiť luxusným značkám, aby dostali zadarmo chlpaté papuče. To, čo vo výsledku na Instagrame nevidíme, je ich úsilie, ktorému venujú úplne všetko.

Followeri dnes rozhodujú

Dominique tento experiment zmenil život. Keď išla na kasting so stovkami tisíc sledovateľov, správali sa ku nej inak, než predtým. A napokon rolu, ktorú chcela, veľmi jednoducho aj získala. Nasledovali platené spolupráce alebo luxusná dovolenka, za ktorú by nemusela zaplatiť ani cent. A to všetko iba pre to, že má tisíce sledovateľov na Instagrame.

Pred premiérou dokumentu Dominique na Instagrame avizovala, že na sociálnych sieťach nie je vždy všetko tak, ako vyzerá a pridala fotografiu z priebehu jedného so svojich falošných fotení. Vo výsledku pôsobí, samozrejme, dokonalo, skutočnosť jej vzniku však bola úplne iná.

Čo je to skutočná sláva?

Nick Bilton vychádzal pri nakrúcaní svojho experimentu z faktu, že aj tie najrezonujúcejšie mená na Instagrame majú milióny sledovateľov, ktorými nie sú skutoční ľudia. Stoja za nimi boti, teda počítačové programy, ktoré automaticky generujú obsah na sociálnych sieťach. Je ich možné získať napríklad aj za peniaze.

Ak sa teda chcete stať slávnymi na Instagrame, nepotrebujete na to zaujímaví content. “Každý človek na Instagrame má falošných sledovateľov, či už si ich kúpil alebo nie, pretože boti tvoria polovicu platformy,” uviedol Bilton v rozhovore pre Variety. Dodal, že ho najviac šokovali čísla, podľa ktorých až 140 miliónov ľudí na Instagrame malo viac ako 100-tisíc sledovateľov a 40 miliónov ľudí viac ako milión sledovateľov.

V dokumente hovorí o nezmyselnej moci Instagramu

“Chcete mi povedať, že 140 miliónov ľudí je slávnych? Celé sú to kecy.” S nakupovaním botov pre Dominique prestal, keď dosiahla hranicu 250-tisíc sledovateľov. Podarilo sa jej teda na sociálnej platforme uchytiť a dnes má medzi fanúšikmi aj tisíce skutočných ľudí. Okrem toho jej to pomohlo aj v začínajúcej hereckej kariére, keďže sa zvýšil o ňu záujem a pribudli ponuky na rôzne konkurzy.

Vďaka experimentu spoznala aj tie negatívne stránky slávy na Instagrame. Všetko má totiž svoje pre a proti. Nick Bilton vyskúšal zaujímavý pokus, ktorý napokon splnil jeho očakávania. A my sa vďaka tomu môžeme pozrieť na sociálne siete aj z iného uhla, než ich možno poznáme.

Dokument s názvom Falošná sláva (Fake Famous), ktorý vznikal ako experiment s cieľom vytvoriť falošné hviezdy na sociálnych sieťach, nájdete na streamovacej platforme HBO GO. Zavedie vás do tajov sociálnych sietí a ukáže, že tá prehnaná sláva môže byť v mnohých prípadoch iba pozlátka.

Rozbije vám aj predstavy o influenceroch a ich fotografiách, ktoré pôsobia stále dokonale. Autentické však ani zďaleka nie sú. Ak vás zaujímajú sociálne siete alebo by ste chceli lepšie pochopiť dnešné fungovanie moderného sveta, Nick Bilton vám to pomocou svojho zaujímavého experimentu vysvetlí.

Ukazuje aj to, že influencerom sa dnes môže stať skutočne každý. Nemusíte mať žiaden talent alebo superschopnosť. Stojí to však skutočne za obdiv?