Hoci je v televízii stále na Farme, ľudia veria, že vypadla. To, že už je doma, malo prezradiť niekoľko detailov

Doteraz vypadli štyria súťažiaci, no vyzerá to tak, že diváci už vopred vedia, kto vypadne ako ďalší. Súťažiacim sa totiž o sociálne siete starajú počas pobytu na Farme ich kamaráti, no jedna farmárka sa zrejme rozhodla prevziať svoj profil skôr, než bolo odvysielané, že vypadla. To však nie je všetko.

Ako informuje portál TV FANS, zatiaľ mohli diváci sledovať, ako vypadli Ella, Sandra, Janko a najnovšie sa k nim pridal aj Minh. Tomuto portálu sa však ozvali fanúšikovia šou, ktorým sa podarilo zistiť meno ďalšej osoby, ktorá by mala vypadnúť ako ďalšia. Nielenže ju vraj totiž videli na verejnosti, ale myslia si, že má naspäť svoj profil na sociálnej sieti a je to ona, kto sa cezeň prihovára fanúšikom.

Prezradila sa

Ako píše tento portál, epizódy Farmy sa nevysielajú v reálnom čase. Medzi natáčaním a televíznym vysielaním je rozdiel niekoľko týždňov, čo znamená, že farmári, ktorí vypadnú, sa musia nejaký čas ukrývať pred verejnosťou, aby neodhalili ich vypadnutie skôr, než bude odvysielané v televízii.

To sa však zrejme nepodarilo Karin. „Túto farmárku som dnes videla v aquaparku,“ informovala čitateľka portálu TV FANS. „Pokiaľ sledujete jej instagram, tak ste určite spoznali podľa jej štýlu písania, že je už späť z Farmy,“ prezradil zas iný čitateľ. Vyzerá to teda tak, že si Karin nedala pozor nielen na verejnosti, ale tiež na sociálnej sieti.