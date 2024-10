Fanúšikovia Rytmusa sú v šoku. Spravil nečakaný krok, o ktorý ho roky prosili, týka sa Dary Rolins

Hoci je dnes šťastne ženatý s Jasminou a spoločne vychovávajú synčeka, ľudia si stále pamätajú na obdobie, kedy roky tvoril pár so známou slovenskou speváčkou. Okrem lásky k tomu druhému dvojicu spájala lásku k hudbe, čo potvrdilo aj niekoľko skladieb.

Láske Dary Rolins a rapera Patrika „Rytmusa“ Vrbovského odzvonilo ešte v roku 2018. Ako vtedy písal portál joj.sk, Rytmus si po rozchode zmazal z profilu všetky spoločné fotografie, no to, čo zamrzelo fanúšikov, ale aj Daru najviac, bolo, že zmazal skladbu 8. október, ktorú napísal pre Daru. Tá je však teraz nečakane späť.

Deň, ktorý započal ich lásku

Pieseň s názvom 8. október pôvodne vyšla v roku 2012. Rytmus v nej spieva: „Navždy ťa budem ľúbiť, budem pri tebe stáť. Navždy s tebou, navždy s tebou.“ V piesni raper tiež spomenul Darinu dcéru Lolu, ktorej rovnako venoval túto skladbu.

Rytmus v piesni spieval o dni, ktorý započal ich lásku a tento deň sa stal oslavovaným dňom ich vzťahu aj medzi fanúšikmi. Po tom, ako sa však rozišli a on sa zaľúbil do Jasminy, na čo ľudia vtedy nezareagovali práve pozitívne, rozhodol sa pieseň vymazať zo všetkých platforiem.

„Viete prečo som to vymazal? Pretože ste prehajpovaní a premotivovaní mojou minulosťou. Takže vám to uľahčujem, aby ste z toho nechytali záchvaty. Ja viem, že bulvár by najradšej chcel, aby som nosil Darine fotky v peňaženke, ale nechajte to na mňa, kde si tie spomienky uchovám,“ vysvetlil vtedy Rytmus, ako zachytil portál TV JOJ.

Fanúšikovia Rytmusa a Dary napriek tomu stále tento deň oslavovali a aj po rokoch pridávali príspevky s hashtagmi #nezabudame a #8oktober. Teraz sa ich však raper rozhodol prekvapiť, keďže po rokoch, ako ho prosili, aby skladbu vrátil na internet, to konečne urobil.