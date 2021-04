Hnutie PS podalo trestné oznámenie. Vláda mala všetky dáta, aj tak v decembri neprijala prísnejšie opatrenia

Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) dnes podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Oznámenie súvisí s neprijatím adekvátnych protipandemických opatrení v decembri 2020.

Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámili predsedníčka hnutia Irena Bihariová a člen predsedníctva Branislav Vančo. Ten uviedol, že Slovensko nemuselo mať viac ako 11-tisíc obetí ochorenia COVID-19, ak by vláda zasiahla včas.

Podávame trestné oznámenie za obete ochorenia COVID-19 a odškodnenie obetí pandémie Uverejnil používateľ Progresívne Slovensko Streda 21. apríla 2021

Vláda mala informácie o vážnosti situácie

Podľa Vanča mali členovia vlády v decembri informácie od Pandemickej komisie vlády SR, vďaka ktorým vedeli, aká vážne je situácia so šírením pandémie koronavírusu. Zo strachu o svoje politické preferencie však neprijali prísnejšie opatrenia. Vďaka ich neprijatiu tak podľa neho nastalo zhoršenie pandemickej situácie, ktorá viedla k nárastu počtu úmrtí. „Ministri si nesplnili svoju povinnosť, ktorá im vyplýva z funkcie verejných činiteľov a nechránili záujem na ochrane životov a zdravia, ale záujem iný, ktorým bol ich osobný prospech,“ povedal Vančo. Členovia vlády tak podľa neho naplnili skutkovú podstatu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Bihariová na tlačovej konferencii vyzvala vládu, aby zriadila fond na odškodňovanie rodín obetí pandémie. Z fondu by mala vláda udeliť peniaze rodinám, ktoré v dôsledku ochorenia COVID-19 prišli o svojho člena. Kompenzovala by im tak ekonomickú ujmu, spojenú s pohrebom blízkeho alebo ujmu, ktorá im vznikla stratou príjmu danej osoby v domácnosti. „Poznám aj prípady, kedy pozostalí a blízki kvôli výraznej citovej ujme nemohli sami vykonávať ekonomickú činnosť, čo ich ešte viac ekonomicky oslabilo,“ uviedla.

PS vláde zároveň ponúka svojich expertov, ktorí by podľa Bihariovej boli ochotní poskytnúť svoje skúsenosti a vedomosti pri vytvorení fondu na odškodňovanie rodín obetí pandémie. „Ak sme vedeli nájsť 300 miliónov na plošné testovanie, ktorého efekt je minimálne diskutabilný, alebo ak sme vedeli nájsť zdroje na kúpu vakcín, ktoré v podstate nevieme využiť, bolo by hanebné, ak by štát nevedel alokovať peniaze pre rodiny tých, ktorí naozaj strádajú nielen emočne, ale aj ekonomicky,“ uzavrela Bihariová.