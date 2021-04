Od budúceho pondelka (26. 4.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej fáze ich bude 22, červených bude 52 a v ružovej fáze ich bude päť. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

V treťom stupni varovania sú okresy:

Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice a Tvrdošín.

V druhom stupni varovania sú okresy:

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

V prvom stupni varovania sú okresy:

Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Niektorí žiaci ešte ostanú doma

Od 26. apríla sa školy oficiálne riadia regionálnym COVID automatom. Ak budú platiť súčasné pravidlá, znamenalo by to, že v bordových okresoch sa otvoria 8. a 9. ročníky tak, ako to bolo aj tento týždeň, ďalšie ročníky ostávajú zatvorené. Pôjde teda o 22 okresov.

V červených by sa mohol otvoriť komplet 2. stupeň a aj prvé 4 ročníky gymnázií – týkať sa to bude 52 okresov. Ak budú okresy v ružovej farbe, mohli by sa otvoriť aj stredné školy na prezenčnú výučbu. Tam pôjde o 5 okresov, a to Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce. V najlepších okresoch by ale mohla nastať situácia, že sa otvoria aj všetky ročníky základných škôl. Na tlačovej besede ešte pred prvým uvoľňovaním o tom informoval minister školstva Branislav Gröhling.

Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácii v jednotlivých okresoch na základe COVID automatu. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy. Aktualizovaná mapa COVID školského automatu platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21. apríla 2021 na tejto webovej stránke. Správu budeme následne aktualizovať o mapu a podrobnejšie informácie.

Testujú sa žiaci, zamestnanci aj rodičia

Tiež platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR zatvoriť školu či triedu, v ktorej sa objaví pozitívny prípad. Postupovať tak budú podľa COVID školského semaforu. Naďalej platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu, ako aj žiaka druhého stupňa základnej školy či stredoškoláka. Deti na 1. stupni nie sú povinné mať test a nosiť respirátor. Testujú sa aj učitelia a nepedagogickí zamestnanci škôl.

Rodič môže žiaka zo školy ospravedlniť na 5 po sebe idúcich dní. Môže to byť aj na dlhšie, to je však záležitosť individuálnych dohovorov školy s rodičom. Ak by sa však žiak nezapájal, musí absolvovať komisionálne skúšky. Pokiaľ je dieťa doma, rodič nemá nárok na pandemickú OČR. Na tú má nárok len v prípade, keď sa školy zatvoria rozhodnutím Regionálneho úradu zdravotníctva.