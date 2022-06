Hlásia stav katastrofy a hrozí, že budú bez vody. Obľúbenú dovolenkovú destináciu trápi najhoršie sucho za 70 rokov

Klimatické zmeny sa v dnešnej dobe prejavujú rôznym spôsobom. Ide napríklad o dlhé obdobia sucha, extrémne horúčavy či nedostatok zrážok. Kombinácia uvedených problémov aktuálne trápi vo veľkej miere Taliansko, obľúbenú dovolenkovú destináciu mnohých ľudí vrátane Slovákov.

Sever Talianska v poslednom období zažíva prírodné úkazy, aké si vo viacerých regiónoch pamätajú ozaj len tí skôr narodení. Podobné sucho spôsobené nízkou hladinou rieky Pád postihlo Taliansko ešte v roku 1952, teda presne pred 70 rokmi.

Another day on the dry rivers of Lombardy and Emilia as northern Italy experiences the worst drought in the past 70 years. For @anadoluimages #drought #siccita #climatechange #savetheplanet pic.twitter.com/VcoI69kFO1 — Piero Cruciatti (@pcruciatti) June 21, 2022

Z dôvodu malého množstvo zrážok, vysokej teploty a diametrálne menšieho množstva snehu v istých alpských oblastiach sa hladina Pádu znížila na kritickú úroveň, čo si postupne vyžiadalo potrebné reakcie, informuje Pravda.

Regióny chcú núdzový stav, v ohrození je aj hospodárstvo

Pád tečie od západných Álp až na východ k Benátkam, pričom so svojou dĺžkou 652 km je najdlhšou riekou Talianska. Funkcia tejto kriticky dôležitej rieky je teda okrem zdroja pitnej vody aj výroba energie či zavlažovanie polí.

Regióny v severnom Taliansku sú od Pádu závislé a aj preto žiadajú tamojšiu vládu, aby zaviedla núdzový stav a nastavila prísne opatrenia vo veci využívania vody na akékoľvek účely. Problémom však nie je len Pád, ale aj ostatné rieky v južnejšej časti krajiny.

Due to a record #drought, Po river, #Italy’s longest water body is «unearthing» a relic last seen in 1943. The dry spell threatens villages with water shortage, plus consequences on agriculture. Let’s anticipate, prepare and adapt. #NoDroughtLand https://t.co/m77WaQIGMa — Ibrahim Thiaw (@ibrahimthiaw) June 24, 2022

Florencia, Rím aj ďalšie turisticky populárne mestá začali s prvými obmedzeniami. Znížili tlak v mestských potrubiach, vypli niekoľko fontán a sú pripravení aj na ďalšie reštrikcie. V okolí rímskeho regiónu Lazio už dokonca regionálna vláda vyhlásila stav katastrofy.

Žiadne umývanie áut ani polievanie záhrad

Z dôvodu veľmi nízkej hladiny rieky Pád už z prevádzky odstavili jednu vodnú elektráreň a na severe Talianska začali platiť prísne opatrenia pre viac ako 100 obcí. Medzi najdôležitejšie zákazy patria najmä minimálne míňanie vody počas nočných hodín, zákaz míňania vody na umývanie áut, polievanie záhrad alebo čistenie vonkových terás a balkónov.

Italy‘s largest river, the Po, is running dry. The Lago di Garda is 1 m below its usual level, but might be tapped regardless to alleviate water shortages, because there are few other options. (1/2) #ClimateActionNow pic.twitter.com/xpRNBPz4Su — Tom Hillenbrand (@tomhillenbrand) June 26, 2022

Do problémov sa okrem elektrární, ktoré takto pred rokom produkovali o 50 % energie viac, dostalo aj známe Gardské jazero. Jeho hladina je už 1 meter pod zvyčajnou úrovňou. Mestá aj celé regióny nielen na severe Talianska tak pristupujú k všetkým možným opatreniam, aby nemuselo dôjsť k najhoršiemu, teda k zastaveniu dodávky vody do zaľudnených oblastí.