Ak nemusíte, na slnko radšej nechoďte. Slovensko čaká extrémne horúci týždeň, teploty budú atakovať 40 °C

Ak sa vám zdali tohtotýždňové teploty vysoké, tak sa pripravte na to, že od pondelka to bude úplne iná káva. Slovensko čaká mimoriadne horúci týždeň a teploty budú predstavovať extrémnu záťaž pre organizmus, informuje portál iMeteo.

Posledné júnové a taktiež prvé júlové dni majú priniesť do našej oblasti mimoriadne teplé počasie a naše telo tak dostane poriadne zabrať. Celé to začne už dnes a vyvrcholí budúci týždeň. Počasie bude ovplyvňovať veľmi teplý vzduch nad našou oblasťou, v ktorom sa bude nachádzať nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku.

Výrazné ochladenie neprinesú ani noci

Tento vzduch u nás zotrvá niekoľko dní a sekundovať mu bude okrej tlakovej výše, a to najmä v pondelok, v ďalšie dni to bude nevýrazné tlakové pole. Extrémne teploty budú spôsobené aj malou oblačnosťou a každým dňom pôjdu vyššie.

V stredu sa očakáva teplota do 36 °C, no záver týždňa bude ešte horší. Teploty tu môžu miestami dosiahnuť až 38 °C. Ochladenie neprinesú ani nočné hodiny. Nasledujúce noci budú totiž tropické a na niektorých miestach neklesne teplota pod 20 °C, chladnejšie bude zrejme len v údoliach. Ochladiť by sa malo až ďalší víkend.

V nasledujúcich dňoch preto nezabúdajte na pravidelný pitný režim a vyhýbanie sa priamemu slnku, a to najmä od desiatej do pätnástej hodiny. Ak už musíte ísť v týchto hodinách von, vyhľadávajte tieň, chráňte sa odevom, pokrývkou hlavy a slnečnými okuliarmi.