Hľadujú miesto, kde vypustia rieku Moravu: Koryto nával vody zrejme nezvládne, Taraba hovorí o storočnej povodni

Rieku Moravu podľa všetkého čaká v súvislosti s aktuálnym daždivým počasím „storočná voda“. Po dnešnom zasadnutí ústrednej povodňovej komisie to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako ďalej uviedol, vodohospodári a hasiči majú v tejto súvislosti nájsť vhodnú lokalitu, kam by sa mohla voda z rieky riadene vyliať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Koryto Moravy má podľa Tarabu schopnosť držať vodu pri prietoku 1500 metrov kubických za sekundu. Podľa predpovedí však môže dosiahnuť až 1600 kubíkov. Podľa šéfa Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozefa Moravčíka by mala byť voda v prípade potreby vypustená mimo obývaných oblastí.

Ešte nemajú miesto

„Nemáme ešte identifikované toto miesto, ale verím, že do sobotňajšieho rokovania ústrednej povodňovej komisie budeme mať viac informácií,“ povedal s tým, že riadené vyliatie je alternatívou neriadeného prelievania. Taraba doplnil, že vývoj situácie závisí aj od toho, koľko vody vypustí smerom na Slovensko Česká republika.

„Musíme sa pripraviť na to, že to koryto, ak bude pod veľkým tlakom, tak je naším cieľom, aby sa to niekde nepretrhlo svojvoľne a radšej by sme šli do toho riadeného otvorenia koryta,“ vysvetlil minister. Doplnil, že ak by došlo k svojvoľnému narušeniu koryta rieky, ohrozené je vzhľadom na svoju rovinatosť celé územie pozdĺž toku.

Vedúci sekcie krízového riadenia Ervín Erdélyi zdôraznil, že obce už majú vytypovaných obyvateľov, ktorí by potrebovali pomoc pri prípadnej evakuácii. „Bude to, samozrejme, závisieť od vývoja, aké obce to zasiahne,“ zdôraznil.