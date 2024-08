Hizballáh spustil rozsiahle útoky na Izrael, ten odpovedal údermi v Libanone. Konflikt na Blízkom východe sa vyostruje

Iránom podporované hnutie Hizballáh v nedeľu uviedlo, že začalo útočiť na Izrael veľkým počtom bezpilotných lietadiel a rakiet v reakcii na zabitie veliteľa Fuáda Šukra, ktorý zahynul v júli pri izraelskom útoku v Bejrúte. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.

Hizballáh vo svojom vyhlásení uviedol, že v súvislosti s počiatočnou reakciou na zabitie svojho veliteľa uskutočnil letecký útok s veľkým počtom dronov zameraný hlboko do Izraela. Podľa Hizballáhu si „vojenské operácie vyžiadajú určitý čas. Hnutie dodalo, že zasiahlo 11 izraelských vojenských objektov a na sever Izraela vypálilo viac ako 320 rakiet a vyslalo bezpilotné lietadlá. Prvá fáza sa podľa vyjadrenia hnutia „skončila s úplným úspechom“.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že uskutočňuje údery proti tejto skupine a vyzvala ľudí v južnej časti Libanonu, aby urýchlene odišli. Armáda tvrdila, že začala s údermi po tom, ako údajne zistila, že Hizballáh plánuje svoju odvetu proti Izraelu. V severnom Izraeli sa ozývali sirény a izraelské medzinárodné letisko Ben-Gurion odklonilo prichádzajúce lety a odložilo štarty, píše AP.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Joav Gallant riadia najnovšiu operáciu z vojenského veliteľstva v Tel Avive, uviedol úrad premiéra. Minister obrany v Izraeli vyhlásil na 48 hodín mimoriadnu situáciu a premiér zvolal na nedeľu ráno zasadnutie bezpečnostného kabinetu.

Operácia bola pre dnešný deň dokončená

Libanonské militantné hnutie Hizballáh uviedlo, že jeho nedeľná vojenská operácia raketami a bezpilotnými lietadlami proti izraelským pozíciám bola „dokončená“ a poprelo „tvrdenia“, že Izrael útok zmaril. „Naša dnešná vojenská operácia je dokončená,“ uviedol Hizballáh vo vyhlásení. Izraelské „nároky na preventívne opatrenia, ktoré vykonal… a zmarenie útoku odporu sú prázdne tvrdenia“, dodal.

Premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu sľúbil, že „urobí všetko“ pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov severného Izraela po tom, čo armáda spustila letecké útoky na ciele Hizballáhu v južnom Libanone.

„Sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme ochránili našu krajinu, vrátili obyvateľov severu bezpečne do ich domovov a naďalej sa riadime jednoduchým pravidlom: kto nám ubližuje, my ubližujeme jemu,“ uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré vydal jeho úrad.