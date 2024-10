Herečka Angelina Jolie má nový objav. Ukazuje sa na verejnosti s týmto mužom, je to náhrada po Bradovi Pittovi?

Je to už dlhšie obdobie, čo sa v súvislosti s Angelinou neskloňovalo žiadne meno potenciálneho partnera, ktorý by vyplnil miesto po Bradovi Pittovi. Mohlo by sa to však zmeniť, keďže herečka sa čoraz častejšie objavuje na verejnosti s jedným mužom.

Dvojica na sociálnej sieti

49-ročná hollywoodska hviezda bola zachytená na fotografiách minulý mesiac so 40-ročným britským raperom Akalom, keď odchádzali z hotela v Benátkach.

Kingslee James McLeana Daley sa taktiež objavil na rovnakej udalosti ako Angelina a bol zvečnený v príspevku na Instagrame, ako informuje denník The Sun. Akcia sa konala v New Yorku a hostila ju herečka pre svoju spoločnosť Atelier Jolie.

Hoci sa dvojica objavila jednotlivo na rôznych fotografiách, fanúšikovia si všimli, že boli videní v rámci jednej série snímok zverejnených na sociálnej sieti. Príspevok bol zdieľaný na oficiálnej instagramovej stránke Atelier Jolie. Zatiaľ čo Angelina robila na podujatí rozhovor s uznávaným básnikom Mustafom, Akala ich sledoval medzi divákmi.

Niekoľkokrát spolu