Helikoptéra vyšla z brucha rovera Perseverance a na Marse prežila mrazivú noc. Čoskoro sa vydá na prvý let

NASA oslavuje ďalší čiastkový úspech spojený s roverom Perseverance nachádzajúcim sa na Marse. Teraz sú oči vedcov z laboratória JPL spadajúceho pod NASA namierené na helikoptéru Ingenuity, ktorá na Mars síce prišla spolu s roverom, no až donedávna bola bezpečne ukrytá v jeho útrobách.

V sobotu účet laboratória JPL uverejnil Twitter, v ktorom potvrdil čiastkový úspech. Helikoptéra Ingenuity opustila “brucho” rovera Perseverance a dosadla na povrch Marsu.

When will the #MarsHelicopter drop? Soon! First we need to charge it to 100%. Once it’s no longer connected to @NASAPersevere, the craft must survive surface temperatures down to -130ºF (-90ºC) on its own.

