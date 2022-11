Heger tvrdí, že žiadne porušenie pravidiel vývozu tovarov do Ruska sa nezistilo. Robia to aj iné krajiny, dodáva

Nezistilo sa žiadne porušenie pravidiel vývozu tovarov do Ruska v súvislosti so sankciami. Po stredajšom rokovaní Bezpečnostnej rady SR o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že Finančná správa (FS) SR preverila všetky medializované prípady dovozu a vývozu tovaru. Colníci zároveň podľa Hegera prijali v tejto súvislosti aj opatrenia.

„Podľa toho, ako nás informoval prezident FS Jiří Žežulka, všetok tovar, ktorý sa medializoval, bol kontrolovaný papierovo i fyzicky, k žiadnym porušeniam sankcií nedošlo,“ zdôraznil Heger.

Do Ruskej federácie exportujú aj iné krajiny

Upozornil, že do Ruskej federácie exportujú aj iné krajiny, a to v oveľa väčšom objeme. „Náš vývoz do Ruskej federácie, naopak, klesol,“ upozornil.

Premiér avizoval takisto opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti prijmú na podnet FS. „Jednak sa zintenzívni spolupráca s Českou republikou, zavedie sa nový systém školenia pracovníkov v tejto oblasti a výrazne sa posilní tiež spolupráca medzi FS a Ministerstvom hospodárstva SR,“ spresnil Heger.

Pripomenul, že téme sa bližšie bude venovať stredajší brannobezpečnostný výbor parlamentu.