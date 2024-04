Hanzelová upozornila na sexuálne obťažovanie: Mladú ženu vo vlaku fotil muž, „šmátral“ si v rozkroku, no nikto nezakročil

Prostriedky hromadnej dopravy nebývajú vždy bezpečným miestom. Už viackrát sa stalo, že najmä ženské cestujúce si odniesli nepríjemnú skúsenosť s obťažovaním. Zuzana Hanzel Kovačičová zdieľala na Instagrame Dominikin „zážitok“ z cesty vlakom.

„Mladý pánko nepríjemne zazeral, vzdychal… myslela som si, že mu je nevoľno, tak som sa pozrela jeho smerom a uvedomila som si, že to nie je nevoľno, ale že si ma fotí, ukazuje mi srdiečka a šmátra sa v rozkroku,“ opísala nepríjemnú skúsenosť Dominika. Následne si zapla kameru a privolala personál.

Video: Instagram/dominikacupelova

“Nikto z cestujúcich sa neozval, len sa všetci prizerali na drámu vo vlaku, čo je asi to najsmutnejšie na celej situácii,“ dodala Dominika v príbehu na Instagrame. Práve to by jej paradoxne najviac v danej situácii pomohlo. Preto ak budete svedkom podobnej situácie, skúste zakročiť, pokiaľ je to, samozrejme, bezpečné. Niekedy sa stačí prihovoriť danej osobe a opýtať sa, či je v poriadku.

Na videu vidieť a počuť, ako žiada dotyčného muža, aby vymazal fotografie jej osoby. Čo následne aj spravil, tvrdil pritom, že sa zamiloval. „Dávajte si na seba pozor a ak vás stretne nejaká podobná situácia, nebuďte ticho sakra,“ odkázala na záver Dominika.