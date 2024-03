HAKA končí: Obľúbený projekt pátrania po kradnutých autách už nebude fungovať. Jeho autor vysvetľuje prečo

Krádeže áut sú na Slovensku na dennom poriadku. Polícia rieši denné nespočetné množstvo prípadov a často sa, žiaľ, stane, že auto či samotných zlodejov nevypátra. Aj preto vznikol projekt HAKA, kde krádežou poškodená osoba zverejnila fotografiu a informácie o odcudzenom aute a pomocou zdieľania medzi ľuďmi sa majiteľovi podarilo dostať späť k vozidlu.

HAKA projekt končí

O konci projektu informoval na facebooku jeho samotný autor Štefan Farkaš.

„Priatelia, aby som nemusel odpovedať na milión správ od Vás, vysvetlím situáciu tu. HAKA funguje viac ako 7 rokov. Fungujeme absolútne zadarmo a nič nemáme nahrabané, ako tu poniektorí píšete v komentároch. Za vyše 7 rokov sme nikdy neprijali 2 % dane, štátne dotácie ani euro dotácie. Nebolo na čom ,,nahrabať ani zarobiť“. Pátranie po osobách som zrušil cca pred rokom. Stotisícovú skupinu som odovzdal zadarmo organizácii, ktorá v našej činnosti pokračuje namiesto nás. Skupinu na odhaľovanie podvodníkov som zrušil dnes,“ uvádza v poste.

Ďalej uvádza, že v tejto práci by nikto nepokračoval. „Keby áno, chcel by som vidieť blázna, ktorý by kvôli pomoci iným chodiť na políciu, aby vysvetľoval všetko, za čo podvodníci podávajú trestné oznámenia, alebo kto by riskoval svoj život alebo majetok. Táto skupina je dosť nebezpečná pre bežného občana, ktorý by takto chcel ľuďom pomáhať,“ uvádza.

Pátranie po autách a bicykloch bude fungovať do konca roka

„Skupina na pátranie po ukradnutých bicykloch a autách bude fungovať do konca roka. Chcel by som dokopať 8 rokov činnosti a 300 000 členov skupiny. Za našu dobu, čo tu pre vás sme, sa nám podarilo kus obrovskej roboty. Pomohli sme nie stovkám ľuďom, ale tisícom. Neodvažujem sa nikomu skupinu podarovať. Nie je to sranda pokračovať v tejto robote. Verte, že je to o držku,“ priznáva autor.

Ďalej uvádza, že projekt HAKA mal zadarmo slúžiť občanom, a to aj vždy robil a trvá, že pokiaľ chce niekto pokračovať v tejto činnosti, môže začať.

Aplikácia bude pokračovať

Ako dôvod ukončenia uvádza staranie sa o seba a o svoju rodinu rovnako aj ďalší člen projektu. Autor ale ubezpečuje, že aplikácia bude stále fungovať. „Apropo, APLIKÁCIA bude pokračovať ďalej. Čiže kontrolovať a nahlasovať polícií budete aj po skončení projektu HAKA,“ uvádza Farkaš.