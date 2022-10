Gyimesi necíti žiadnu vinu za vraždy, Bittó Cigániková sa rozplakala. Politici reagujú na tragédiu

Hosťami diskusnej relácie V politike na TA3 boli György Gyimesi z OĽaNo, Jana Bittó Cigániková z SaS a Erik Tomáš z Hlasu-SD. Všetci z nich reagovali na nedávnu streľbu pri podniku Tepláreň a aj na problémy LGBTI komunity.

György Gyimesi, ktorý je známy vďaka svojmu navrhovanému zákonu o zákaze dúhových vlajok na štátnych budovách, tvrdí, že za vraždy necíti žiadnu vinu ani zodpovednosť. „Ten mladík bol radikalizovaný na amerických sieťach, bol inšpirovaný z Nového Zélandu a USA,“ povedal.

Gyimesi nechce registrované partnerstvá

Zároveň dodal, že naďalej nepodporí registráciu homosexuálnych partnerstiev, no LGBTI komunite by chcel určitým spôsobom uľahčiť život. Spomínal napríklad možnosť nahliadnuť partnerovi do zdravotnej dokumentácie či možnosť dedenia.

Na výzvu Bittó Cigánikovej, nech teda podporí zákon z dielne SaS, ktorý rieši presne tieto veci, však Gyimesi nereagoval. Predstaviteľka SaS, oblečená v dúhovej vlajke, sa krátko po začiatku relácie rozplakala. „Nedokázala som vás presvedčiť, že s tým (s výrokmi) máte prestať. Preto cítim zodpovednosť,“ dodala. Gyimesi ale reagoval, že nikdy nepovedal žiadny nenávistný výrok na adresu tejto komunity.

Moderátor Rastislav Illiev sa zároveň hrdo prihlásil k LGBTI komunite a rovnako by mali podľa neho urobiť aj homosexuáli v parlamente, ktorých je tam nepochybne viacero. „Tých, ktorých už teraz veľmi pália prsty a chcete mi poslať hejt, vyzývam, choďte za svojimi deťmi. Možno ste ich celý týždeň nevideli, opýtajte sa ich, čo ich trápi, možno ich už nikdy nebudete vidieť,“ dodal.