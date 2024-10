Minister Drucker poslal Mazurekovi tvrdý odkaz: „Vzdelávanie by sa nemali riadiť ľudia popierajúci holokaust,“ hovorí

V Trenčíne sa bude v piatok 11. októbra konať spomienka na Juraja a Matúša, obete teroristického útoku pred kaviarňou Tepláreň na Zámockej ulici z 12. októbra 2022. Ide o odpoveď radnice na zrušenie spomienkového podujatia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra, ku ktorému došlo pod nátlakom europoslanca Milana Mazureka a jeho kolegyne Lívie Pavlíkovej. Na Mazureka reagoval aj minister školstva Tomáš Drucker.

Drucker sa zastal škôl

Šéf školstva Tomáš Drucker v súvislosti so zrušeným podujatím odsúdil útoky extrémistických politikov a dezinformačných médií na školy, píše denník SME.

„Je absolútne neprijateľné, aby takáto kvalitná škola, alebo akákoľvek iná škola, bola terčom primitívnej kampane a zastrašovania,“ uviedol Drucker a dodal, že obsah vzdelávania by nemali riadiť ľudia, ktorí popierajú holokaust alebo ktorý za čierny deň našej histórie označujú Slovenské národné povstanie.

„Vyzývam ich, aby dali deťom pokoj,“ odkázal.

Na jeho slová už reagoval aj Mazurek. Nazval ho „sójovým“ ministrom a zúfalcom. „Tento nepodarený šašo oficiálne začal vojnu proti našim deťom! Ak ide o deti, Republika neustupuje! Drucker to teraz zistí!“ napísal na sociálnu sieť bývalý Kotlebovec, ktorý bol obvinený z extrémizmu.



Spomienka v Trenčíne

Mazurek obvinil trenčianske gymnázium z toho, že presadzuje LGBTI tematiku. Tá oslovila žiakov a študentov, aby do školy prišli v pestrofarebnom oblečení. Mali tak vyjadriť solidaritu s obeťami teroristického útoku na Tepláreň.

Po tom, čo sa o aktivite dozvedel Mazurek a v jednom z videí priamo odkázal učiteľke, že by sa mala hanbiť preto, pretože z detí vychováva dúhových fanatikov, podujatie bolo zrušené.

Ako inforuje denník Pravda, radnica mesta sa preto rozhodla, že zorganizuje spomienku na Juraja a Matúša. „Bude to spomienka, kde každý zo študentov, ktorý bude chcieť, môže prísť zapáliť sviečku, priniesť nejaký obrázok. Celá akcia sa bude volať Deň pestrosti. Bude tam kniha, do ktorej môžu napísať odkaz do neba obom zavraždeným. S najväčšou pravdepodobnosťou bude podujatie na Námestí študentov neďaleko budovy gymnázia,“ povedal primátor.